Il gruppo Facebook monzese che, terminata la pandemia, ha fatto "irruzione" in un locale

La pandemia è conclusa e EasyMonza torna a riunirsi. Il gruppo Facebook cittadino che conta quasi 29mila iscritti torna a organizzare quelle attività in presenza che fin dall’inizio lo ha caratterizzato. Aperitivi, cene, pizzate, eventi benefici ma soprattutto iniziative per incontrarsi al di fuori del mondo virtuale, per abbracciarsi e conoscersi di persona, spegnendo pc e cellulari.

Così che nella serata di sabato 6 maggio gli amministratori Paolo Meregalli e Sonia Diligenti hanno organizzato la prima conviviale post covid da PizzAut. Una scelta non certo casuale visto che il gruppo, fin da subito, aveva abbracciato e sostenuto il progetto di Nico Acampora organizzando serate, raccolte fondi con i grandi contenitori posizionati in diversi negozi della città (e dei comuni limitrofi), trasformando alcune attività commerciali in punti di raccolta e di distribuzione in occasione della vendita dei panettoni.

Poi si sono rimboccati le maniche e prima dell’apertura del locale di Monza hanno dato una mano, nelle vesti di volontari, a Nico Acampora e al suo team sistemando il locale. E ancora il giorno dell’inaugurazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno servito ai tavoli.

Questa volta, però, hanno deciso di mettere le gambe sotto al tavolo entrando in pizzeria nelle vesti di clienti. “La nostra prima serata dopo il covid non poteva essere più bella di così - hanno commentato Sonia Diligenti e Paolo Meregalli -. Una serata piena d’amore e di emozioni. Eravamo in centinaia: è stato bellissimo, vivere un progetto nel quale fin da subito abbiamo creduto”. La macchina organizzativa è sta veloce ed easy: i posti sono stati prenotati in poco tempo. Grande la gioia nel rivedersi tutti insieme dopo quasi tre anni di stop dei consueti happy hour e cene che il gruppo era solito organizzare. E in molti hanno voluto onorare il ritorno alla normalità gustando la pizza EasyMonza che si trova nel menù e che Nico Acampora e i suoi ragazzi anni fa avevano dedicato proprio al gruppo Facebook.