Dalla pista alle tavole: 800 kg di pasti pronti dall'Autodromo alle famiglie bisognose

Il Gran Premio del centenario dell'Autodromo non ha solo fatto emozionare, ma ha anche donato un sorriso alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà.

Grazie a un nuovo progetto - frutto di una convenzione tra Ats Brianza, Autodromo e Csv (Centro di servizi per il volontariato) di Monza Lecco e Sondrio - nella tre giorni di gara sono state raccolte le eccedenze alimentari e sono state consegnate alle persone e alle famiglie in difficoltà. Per l'esattezza sono stati raccolti 15 mila kg di frutta e verdura e 800 kg di pasti pronti (primi, secondi, contorni, dolciumi, prodotti da forno). Gli alimenti sono stati porzionati e distribuiti a 250 famiglie sostenute dalla rete del progetto Pane e Rose della Casa del Volontariato di Monza grazie alla collaborazione di 30 volontari. È stato possibile raggiungere questo importante risultato grazie alla sensibilità di diverse società impegnate nella gestione di alcune hospitality (Essebi srl, Do&Co srl, Food And Party Design srl , Porsche Supercup Hospitality).

Gli operatori dell’Unità organizzativa complessa igiene alimenti e nutrizione del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Ats Brianza hanno verificato e garantito l’idoneità degli alimenti donati, la corretta conservazione e le modalità di trasporto. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti - spiega Nicoletta Castelli, direttore del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria di Ats Brianza - un intenso e gratificante lavoro di squadra con il Csv e l’Autodromo. È stato un banco di prova importante, e siamo pronti ad applicare lo stesso modello ad altri eventi nei prossimi mesi”.

“Questo è un esempio di collaborazione che il Centro servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio sta promuovendo, partecipando e generando in un molto ricco di associazioni ed iniziative che, se ben collegate, danno risultati straordinari come questo. E’ importante sottolineare l’innovazione ed il coinvolgimento di giovani volontari che partecipano sempre di più a questi eventi portando la loro freschezza e vivacità” aggiunge Filippo Viganò, presidente del Csv.