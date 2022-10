Ecobonus moto: a quanto ammontano gli incentivi e come ottenerli

Inizia un nuovo capitolo per gli ecobonus, nello specifico una ghiotta opportunità per tutti coloro che decidono di passare a un mezzo a due ruote a emissioni zero.

Dalle ore 10.00 di mercoledi 19 ottobre, le concessionarie potranno accedere alla piattaforma per prenotare gli incentivi utili all’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici, all’indirizzo ecobonus.mise.gov.it.

Grazie al Decreto semplificazioni, firmato dai Deputati 5 Stelle Davide Crippa, Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, il budget stanziato dal Mise per il 2022 è di 20 milioni di euro, destinati appunto all’acquisto di un nuovo veicolo elettrico appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Per questo motivo si parla di Ecobonus moto.

Il calcolo del contributo verrà sviluppato in base al prezzo del veicolo da acquistare: l'incentivo è del 30% con una soglia massima di 3.000 per chi compra senza rottamare, e sale al 40% fino a un massimo di 4.000 euro per chi rottama un vecchio veicolo di pari categoria euro 0,1, 2 o 3, purché sia intestato da almeno 12 mesi alla persona che effettua l’acquisto o ad un familiare convivente.

A richidere il bonus deve essere direttamente il rivenditore.