Nel comune brianzolo arriva l'Ecovan che raccoglie i rifiuti domestici pericolosi

Un nuovo mezzo per potenziare la raccolta differenziata.

Da mercoledì 6 dicembre, nell'area del mercato comunale di Nova Milanese (accesso da via Oberdan), entrerà in funzione ogni primo mercoledì del mese l’Ecovan, uno speciale mezzo per la raccolta dei rifiuti domestici persicolosi. Previsto dal nuovo appalto del Servizio di Igiene Urbana, gestito da Gelsia Ambiente, si tratta di un mezzo attrezzato ed itinerante che, dalle 8 a mezzogiorno raccoglierà quei piccoli rifiuti domestici pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a porta.

Quali rifiuti raccoglierà l'Ecovan

Il nuovo mezzo, in particolare, raccoglierà e smaltirà:

pile e accumulatori

batterie al piombo per auto e motocicli

piccoli elettrodomestici, come caricatori, telefonini, tablet, asciugacapelli, frullatori

oli vegetali e oli minerali

farmaci scaduti

vernici, insetticidi, isolanti, toner

sorgenti luminose come neon e lampade led

bombolette, barattoli e flaconi (anche vuoti) che riportano nell’etichetta un simbolo di pericolo irritante, tossico, infiammabile

Il servizio è totalmente gratuito e permetterà ai cittadini (solo per le utenze domestiche) un’alternativa alla Piattaforma Ecologica di via degli Orti. Inoltre, all’Ecovan gli utenti potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata grazie ad un distributore uguale a quelli già presenti sul territorio.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center al numero verde gratuito, al numero 800 445964, il sito web www.gelsiambiente.it - la G-App di Gelsia Ambiente, l’Ecosportello presso il comune, ingresso D, tutti i mercoledì dalle 14.30 alle16.30