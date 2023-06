Edmondo, il monzese che grazie a Berlusconi ha realizzato il suo sogno di bambino

"Silvio Berlusconi per me è l'uomo a cui devo dire grazie. Grazie presidente perché mi ha permesso di realizzare il mio sogno di bambino. Di entrare all'interno di quel tubo catodico che fin da piccino mi aveva entusiasmato e ammaliato e di trasformare quella passione in un lavoro".

Questo il ricordo commosso che Edmondo Conti, executive producer presso Endemol, residente da molti anni nel capoluogo brianzolo, ha condiviso con MonzaToday. Edmondo, ancora molto commosso, ricorda il presidente Silvio Berlusconi e ha deciso di ricordarlo anche sui social. Ma senza foto insieme a lui, ma invece quella di un Edmondo ragazzino di fronte agli studi televisivi di Fininvest. "Era il 1983 - scrive sul profilo Facebook -. Il mio desiderio più grande era poter visitare gli studi televisivi di Milano 2, ma lei, dottor Berlusconi, ha fatto molto, molto di più... non solo ha colorato la mia adolescenza con gli show, i quiz, i grandi film e i personaggi più amati, ma ha reso possibile un sogno: quello di poter lavorare in tv, per 10 anni in Mediaset e da 16 anni in Endemol. Per questo le voglio scrivere grazie. Le vorrò bene per sempre".

L'emozione davanti alla tv

I ricordi scorrono veloci in queste ore nella mente di Edmondo Conti, diventato uno dei volti più noti, amati e stimati nel mondo della televisione. produttore e curatore di programmi televisivi. "Ero affascinato da quella tv privata, da quella televisione con Mike Bongiorno, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Corrado. E quando sono riuscito a entrare ancora ragazzino in quegli studi pensavo davvero di poterli incontrare". Ma Edmondo, a quel punto, trovò una sorpresa ancora più grande. Una grande macchina del divertimento, dell'informazione, dello svago che aveva studi televisivi in diversi luoghi, sia a Roma sia a Milano. Studi che Edmondo, allora ragazzino, senza Berlusconi non avrebbe mai e poi mai immaginato di poter varcare. Da protagonista. A quel punto era iniziato per Edmondo la realizzazione di un sogno. "Era il 1990 quando entrai al Centro Palatino di Roma - prosegue - Per partecipare alla trasmissione 'Buon compleanno Canale 5' per celebrare i 10 anni del canale. Lì c'erano Mike Bongiorno e anche Silvio Berlusconi. All'epoca non c'erano i telefonini, ma quel giorno l'ho immortalato e tenuto nei miei ricordi. Quel giorno chiesi al presidente Berlusconi di farmi un autografo".

Un sogno diventato realtà

Poi l'ultimo incontro l'anno scorso, in occasione della presentazione del libro "Una tv tutta d'oro" scritta da Conti. Un tuffo in quella tv degli anni Ottanta e Novanta tanto cara a Berlusconi e a Conti. "E in quel caso ho fatto una foto con lui e gli ho consegnato personalmente il mio libro", conclude. Oggi Edmondo Conti guarda indietro con nostalgia. Partendo da quel ragazzino che guardava ad occhi aperti la tv pacata (la tv d'oro di Edmondo Conti) che poi è diventato uno dei maggiori autori televisivi.

"Berlusconi per me è stato un maestro - conclude -. Un ispiratore di quel modello di tv che poi ho abbracciato. È da lui che ho tratto ispirazione ed è grazie a lui che nel 1998 mi ha dato la possibilità di collaborare con Buona Domenica". Poi una carriera in ascesa, sempre con quella pacatezza che tanto amava di quella tv degli anni d'oro, e oggi un ruolo di spicco in Endemol e il sogno di bambino diventato realtà di stare dentro a quel tubo catodico.