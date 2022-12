"Grazie Monza avete aiutato il mio bimbo a sconfiggere la leucemia"

Ad ottobre 2021 era tornato a casa: una prima importante vittoria per quel piccolo guerriero che nella sua giovane vita si era dovuto battere contro quella maledetta bestia chiamata leucemia. Oggi - a oltre un anno dal suo ritorno a casa - Edo è ritornato a Monza per le visite e i controlli ed è uscito dall'ingresso del Comitato Maria Letizia Verga correndo ed esultando: la 'bestia' è ormai un ricordo.

"Grazie Monza! - ha scritto la mamma di Edo sul gruppo Facebook 'Sei di Monza se...' - Grazie al Maria Letizia Verga, ai medici alle infermiere, a tutti i volontari... Che hanno permesso oggi tutto questo. Grazie per la rinascita del mio bambino. Grazie a tutti voi per il supporto che ci avete dato. Grazie infinite a questo Centro che ha permesso a un bambino in più di vincere la sua battaglia. Continuate ad aiutare il centro Maria Letizia Verga... grazie al vostro contributo le ricerche vanno avanti e si spera tra qualche anno di non vedere più bambini morire per questa malattia...Edo oggi ha vinto la sua prima battaglia...stop alle terapie. Ora si aspetteranno 3 anni per potersi dichiarare guariti".

La storia di Edo

Una storia, quella del piccolo Edo, che aveva commosso e mobilitato la rete. A dicembre del 2020 Edo (un bambino che all'epoca aveva 4 anni e mezzo che viveva con la mamma, il papà e il fratellino in un paesino del comasco al confine con la Svizzera) si ammala di leucemia. La corsa al San Gerardo di Monza, la diagnosi infausta e subito al via con la terapia. La necessità che tutta la famiglia si trasferisca a Monza e a quel punto la richiesta di aiuto lanciata su 'Sei di Monza se...' che conta oltre 46mila iscritti che da sempre si sono dimostrati generosi nelle gare di solidarietà. Viene trovato un appartamento adatto alle esigenze della famiglia (a Monza verrà anche la nonna per seguire il fratellino di Edo), e il proprietario della casa si mette una mano sul cuore per andare incontro alle esigenze dei genitori abbassando l’affitto. Ma il costo mensile è ancora troppo alto per la famiglia del piccolo Edo dove a lavorare è soltanto il papà che, adesso, si ritrova anche a dover pagare due affitti (quello della casa dove vivono, e quello dell’appartamento a Monza). Ma ancora una volta il gruppo Facebook “Sei di Monza se…” compie il miracolo: viene attivata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare l’affitto. Lorena Giovenzana, amministratrice di “Sei di Monza se…”, precisa che i fondi raccolti non verranno consegnati alla famiglia: ma sarà un notaio a coordinare le modalità di integrazione mensile dell’affitto attraverso una scrittura privata che verrà sottoscritta tra il proprietario, la famiglia di Edo e il gruppo Facebook “Sei di Monza se…”.

"Aiutate per salvare un bimbo in più"

Nel frattempo Edo ha combattuto come un leone e non si è mai arreso: non sono mancati momenti di difficoltà fisica e psicologica. Non è stato facile per quel bimbo affrontare la sua battaglia contro la leucemia. Ma, fortunatamente, ne è uscito vittorioso. E per tutto il tempo della sua degenza in ospedale al suo fianco - oltre a mamma e papà, ai medici, agli infermieri, ai volontari - c'erano tantissimi monzesi che hanno fatto il tifo per lui. Questi monzesi che anche ieri la mamma ha voluto ringraziare sui social, ricordando il difficile e doloroso percorso che il suo bimbo ha affrontato a Monza. "Ho conosciuto e ho voluto bene a mamme che hanno perso i loro bambini. Un dolore immenso. ..che ognuno di noi porta dentro scalfito .. Questo non deve più accadere! Aiutiamo la ricerca!! Aiutiamo il Comitato Verga a salvare un bambino in più! Edo vi saluta e vi abbraccia uno ad uno". Con l'invito a sostenere la ricerca anche attraverso gli acquisti di Natale e i doni solidali proposti dal Comitato Maria Letizia Verga sul suo sito.