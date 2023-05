Edoardo, il piccolo pilota monzese che è campione d'Europa

Campione d'Europa a 12 anni. Edoardo Savino, pilota monzese del team Leopard Racing, già campione italiano e vicecampione europeo, conquista un altro titolo. Lo scorso weekend a Ortona, nel circuito internazionale d'Abruzzo, ha trionfato portandosi a casa la vittoria che lo ha consacrato campione d'Europa. Un risultato importante per il baby pilota già mago della velocità sulle dueruote che è arrivato a un mese di distanza da un infortunio in pista, con la rottura del malleolo, a Pasquetta, durante una sessione di prove. Ma a fare di Edo un campione è anche la tenacia e la forza con cui affronta ogni sfida. E come dopo ogni caduta, anche questa volta, si è rialzato più forte di prima.

"Ha lavorato davvero tanto per rientrare già in questa gara" spiega il papà di Edoardo, Daniele Savino, primo supporter del piccolo campione. Nel weekend di competizione l'adrenalina era a mille: dopo una prima gara, sabato 6 maggio, che ha assegnato la vittoria a un altro baby pilota, domenica vincendo due volte il motociclista monzese si è conquistato il titolo. La penalità di un secondo dopo un track limits è costata la retrocessione al rivale ed Edoardo, che lo staccava soltanto per due millesimi, si è portato a casa la vittoria. Nella terza e ultima gara poi la consacrazione. "E' stato avanti tutta la gara" racconta il papà. "E' stato bravissimo. Sono contentissimo. Ha dimostrato ancora una volta di avere una forza incredibile: dopo gli infortuni si rialza sempre ed è determinato".

Edoardo, campione di minimoto a 12 anni

Una passione quella per le moto ereditata dal papà Daniele, motociclista da sempre. E adesso un sogno che sta conquistando da solo, curva dopo curva. La prima volta in cui Edoardo è salito in sella aveva quattro anni: era una motoretta elettrica che il papà gli aveva rimesso a nuovo. "Nel 2015 ho visto questa motoretta elettrica in carrozzeria, da un amico, a Desio. Lui gliel'ha regalata ma era da aggiustare. L'ho pulita tutta, ho cambiato l'olio, la catena, la batteria ed Edo è salito in sella. Ci ha stupito: ci siamo resi conto che non era solo un gioco. Edo non aveva paura del vuoto e nemmeno della velocità" racconta. E così il papà lo ha portato a Como, alla scuola di motociclismo. Con la sua moto con il numero 31 - la data del suo compleanno - nel 2017 ha corso i campionati interregionari arrivando primo e nel 2018 è stata la volta della prima gara in Spagna, in Andalusia. Poi è arrivato il primo posto nel campionato Italiano Minimoto Junior A nel 2019 e il titolo di vicecampione europeo. Quest'anno Edoardo è stato impegnato per il campionato categoria P2 190 Ohvale GP con il team Leopard che ha dato vita anche a una Academy con Mauro Noccioli come capotecnico. Un nome che non passa inosservato, un mago delle dueruote che in passato ha lavorato con grandi del calibro di Valentino Rossi, Biagi e Melandri. "Vedere Edoardo che lavora al suo fianco è qualcosa di impagabile, una emozione unica" spiega non senza un po' di emozione papà Daniele. Il primo a vedere negli occhi di quel bambino la stoffa di chi vuole vincere però era stato il pilota motociclistico brianzolo, scomparso nel 2016, Fabrizio Pirovano.

"Quando Edo aveva cinque anni lo avevo portato con me in officina per far vedere la mia moto e abbiamo incontrato Fabrizio Pirovano. A Edoardo avevo comprato una motoretta elettrica e quel giorno feci vedere a Pirovano i suoi video in sella. Lui mi disse, in brianzolo, 'Questo bambino ha gli occhi furbi, cattivi'. E mi propose di farlo correre. Fu il primo vero pilota che Edo incontrò e gli fece vedere la sua moto".

E da quando aveva otto anni Edo è un pilota vero, con licenza agonistica. Ma anche lui lo sa che non è un gioco: si allena sei volte a settimana alternando sessioni in pista con la moto a sedute di potenziamento lavorando in palestra sui riflessi, sulla forza esplosiva e sul cardio. La prossima gara che lo attende è sempre sullo stesso circuito a Ortona e sarà la prima tappa del campionato italiano.

A dodici anni è già membro dei Talenti Azzurri ed è uno dei 23 piloti italiani selezionati tra tutte le categorie supportati dalla federazione Motociclistica Italiana. Ma ciò che conta di più è che ogni volta che sale in sella si emoziona. "E' una sensazione unica. Difficile descriverla, puoi capirla solo se la provi. E' una sensazione che ti fa provare insieme paura e vertigine, come se volassi. Quando corro su un rettilineo e arrivo a 160 km/h e sento la moto il cuore inizia a battere forte, è l'adrenalina" aveva spiegato Edoardo in una intervista a MonzaToday qualche mese fa. Sotto il casco il viso di un ragazzino con gli occhi grandi che hanno fame di emozione. Una voce squillante, entusiasta. L'energia di chi il mondo vuole andare a conquistarlo, correndogli incontro. Veloce.