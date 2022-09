Il nuovo servizio di supporto al seggio per gli elettori transgender

Brianza Oltre l'Arcobaleno al fianco degli elettori transgender. Un nuovo servizio quello organizzato da Boa - l'associazione che da anni è impegnata in prima linea sul tema della diversità di genere e che è tra i promotori del Brianza Pride - in previsione dell’appuntamento elettorale.

Adesso per le elezioni politiche del 25 settembre ha deciso di scendere in campo al fianco di quegli elettori che all'apparenza presentano un'espressione di genere opposta rispetto a quella che è indicata sul documento di identità. Un aiuto per i cittadini che stanno affrontando la cosiddetta 'transazione' e che potrebbero trovarsi di fronte a situazioni di equivoci e di imbarazzo al momento della presentazione dei documenti al seggio.

"Sappiamo quanto questo diritto sia stressante per chi non ha documenti conformi alla propria identità, pertanto avvisiamo la comunità brianzola che sarà attivo il servizio “ti accompagniamo noi” - si legge sulla pagina Facebook di Brianza Oltre l'Arcobaleno -. Ci saranno delle persone volontarie che accompagneranno al voto chi non se la sente di affrontare in solitaria eventuali momenti di disagio".

I volontari di Boa entreranno prima dell’elettore al seggio per illustrare al presidente la situazione ed evitare così spiacevoli episodi e situazioni di stress. Le persone interessate a questo servizio possono inviare un'email all’indirizzo di posta elettronica ascolto@boabrianza.it. I volontari sono disponibili su tutta la Brianza.