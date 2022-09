Nella giornata del cuore elettrocardiogramma gratis: ecco dove

In occasione della Giornata del cuore l'ospedale di comunità di Giussano offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente all’elettrocardiogramma. L'appuntamento è per il 24 settembre dalle 8.30 alle 12.30 nella struttura dell'Asst Brianza a Giussano.

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno più di 18 anni. I pazienti saranno accolti da operatori sanitari e convogliati nella sala d'attesa dell'atrio del nosocomio. A gruppi ristretti saranno successivamente trasferiti nell'ambulatorio di Cardiologia dove, dopo la loro registrazione, verranno sottoposti all'elettrocardiogramma. Il tracciato verrà refertato in tempo reale e consegnato al paziente. A tutti coloro che avranno necessità di puntualizzazioni cliniche sarà garantito l’accesso rapido all'ambulatorio di Cardiologia per approfondimenti. Una registrazione anagrafica e una copia conforme dell'esame sarà conservata in forma cartacea nell'archivio dell'ambulatorio.

Sarà organizzata e allestita anche una sala d'emergenza per eventuali criticità che dovessero presentarsi. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Giussano, ha come obiettivo, quello “sensibilizzare e promuovere ulteriormente presso la cittadinanza le potenzialità e la mission, l’offerta sanitaria e socio-sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Giussano, da vivere come anello di congiunzione tra la medicina specialistica ospedaliera e la medicina territoriale”, spiega Domenico Cuzzucrea, cardiologo e promotore, con il suo team di collaboratori, dell’iniziativa.



