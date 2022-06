Oggi allora Elton John verrà a Monza?

C'è chi, ancora, non ha capito che si è trattato di una trovata pubblicitaria e continua a tempestare il negoziante di telefonate, email e messaggi. Centinaia quelli che nelle ultime ventiquattro ore, dopo la pubblicazione dell'articolo di MonzaToday, sono arrivati in negozio e sulla pagina Facebook dell'attività: tutti a chiedere a che ora sir Elton John sarebbe passato.

Perché clienti, ma anche semplici naviganti delle rete, si continuano a domandare se oggi - domenica 5 giugno - dopo il concerto di ieri sera a Milano, Elton John farà una capatina anche nella boutique monzese di via Carlo Alberto. "Se Elton John dovesse venire di persona sarei al settimo cielo - commenta Matteo Perego, proprietario del negozio e ideatore della promozione pubblicitaria -. Ma oggi, alle 18, sempre se non dovesse capitare il miracolo, Elton John verrà a Monza ma solo in versione kokeshi".

La kokeshi è una piccola bambola di legno che riproduce il volto e l'abbigliamento della persona che rappresenta. Nel negozio monzese sono esposte infatti diverse kokeshi alte 70 centimetri che arrivano direttamente dalla collezione di sir Elton John. "La star, in versione kokeshi, sarà accompagnata da Lucie Kaas che lancia una collaborazione ufficiale con Elton John per celebrare il suo tour finale Farewell Yellow Brick Road e il film biografico Rocketman - spiega Matteo Perego -. Sir Elton John, versione kokeshi, ha scelto Monza per il Fuorisalone e per l'occasione indosserà due abiti che hanno segnato la storia della pop star: un abito bianco ricoperto di piume indossato durante un servizio fotografico a casa sua nel 1974, e un vestito rosa indossato durante "The Muppet Show" nel 1977”. Uno di questi, peraltro, l'artista l'ha indossato ieri sera durante il concerto e questo per me è stato un grande onore. Come avere davvero sir Elton John seduto nel mio negozio".