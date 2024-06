Emanuele e la fuga di cervelli al contrario: "I sogni possono diventare realtà, anche in Italia"

Addio agli Stati Uniti, a una carriera (e a uno stipendio) in ascesa, a tanti contatti e alla possibilità di crescita umana e professionale. Una scelta controcorrente quella di Emanuele Mocciaro, 37 anni, siciliano di nascita ma ormai brianzolo d'adozione che da 2 anni vive a Brugherio. Emanuele - una laurea in Biotecnologie, un dottorato internazionale in neuroscienze all’UTMB University di Galveston in Texas, vincitore di due importanti fondi americani per la ricerca sulla distrofia muscolare FSHD e della prestigiosa Borsa europea Marie Skłodowska-Curie - poche settimane fa a Denver (in Colorado) è stato insignito anche del premio Best Young Investigator dalla FSHD Society.

Dagli Stati Uniti all'Italia

Una storia speciale e controcorrente quella di Emanuele che oggi è ricercatore al San Raffaele e da poco ha intrapreso anche un nuovo percorso scientifico all'Università Statale di Milano nella speranza di diventare stabilmente un docente universitario. "I sogni possono diventare realtà, anche in Italia - spiega Emanuele Mocciaro a MonzaToday -. Lo dico sempre ai miei studenti. Ho studiato e vissuto 4 anni negli Stati Uniti, dove per noi ricercatori si apre un mondo totalmente diverso. Noi all’estero siamo molto ricercati e apprezzati perché, soprattutto nelle materie scientifiche, abbiamo una visione e conoscenza più ampia rispetto ai colleghi stranieri che sono super specializzati e settorializzati. Grazie ai fondi negli Stati Uniti ho studiato e approfondito la distrofia muscolare FSHD che è nota colpire principalmente i muscoli a livello della faccia, della scapola e dell’omero. Un patologia che, seppure non mortale, è comunque degenerativa portando chi ne è affetto a vivere sulla sedia a rotelle con molte conseguenze nella vita sociale e lavorativa. Nel 2019, appena rientrato, avevo chiesto alla FSHD Society i fondi per approfondire i meccanismi molecolari alla base di questa patologia e trovare una possibile terapia, ad oggi assente”. Gli americani hanno dato una chance al giovane ricercatore italiano, che ha potuto portare avanti le sue ricerche che sono state pubblicate su prestigiose riviste scientifiche internazionali. L’anno scorso quando Emanuele Mocciaro ha chiesto un secondo contributo, la FSHD Society glielo ha conferito permettendo al giovane di proseguire nelle sue ricerche.

"Ecco perché ho deciso di tornare a casa"

Emanuele però ad un certo punto del suo percorso scientifico in America 5 anni fa ha deciso di tornare a casa. In Italia, per proseguire al San Raffaele all’interno di un team di ricerca storicamente impegnato nella ricerca sulla FSHD. “Agli occhi di molti può sembrare una scelta folle - racconta -. In America per un giovane ricercatore la vita è più semplice: se hai idee trovi il supporto anche economico delle persone. In Italia è diverso: c’è la burocrazia che rallenta tutto, ma sono anche più rare le occasioni di conferenze durante le quali i giovani ricercatori intervengono e hanno la possibilità di creare una sorta di networking. All’estero i giovani ricercatori hanno più facilità a presentare e condividere i risultati, e soprattutto c’è quella idea di condivisione e di reciproca conoscenza anche se non si parla la stessa lingua. È la mentalità che è diversa: l’idea del professore che non tiene il proprio sapere gelosamente custodito, ma ama condividerlo e trasmetterlo alle nuove generazioni”.

Quella parte del sogno ancora da realizzare

Ma non sarebbe stato più facile rimanere in Texas dove ormai la strada era tracciata, invece che ritornare in Italia e iniziare un percorso tra ostacoli e incertezze? “Negli Stati Uniti a questo punto della mia carriera avrei certamente preso piu del doppio dello stipendio rispetto a quello che prendo in Italia, ma se non fossi tornato in Italia 5 anni fa non sarei più tornato perché il gap economico e lavorativo sarebbe stato troppo alto - spiega -. Quando ho organizzato la festa d’addio in Texas amici e colleghi mi guardavano sbalorditi, qualcuno anche con un po’ d’invidia per il coraggio di tornare a casa”. Emanuele è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi e a realizzare il sogno di ragazzino, quando con il fratello 12 anni più grande e da sempre con la passione per la medicina cullavano l’idea di poter lavorare un giorno insieme. “Per adesso questa parte del sogno non sono ancor riuscito a realizzarla - precisa -. Ma sono riuscito a realizzare nel mio Paese il sogno di fare il ricercatore e ora anche quella di insegnare. Con i sacrifici e la voglia di farcela possiamo arrivare ovunque. Non sono mancati momenti di sconforto, un po’ come succede proprio nel mondo della ricerca quando magari solo dopo centinaia di esperimenti si riesce a trovare la soluzione per il problema”. L’importante è non arrendersi mai, e soprattutto - come ogni giorno Emanuele ricorda ai suoi studenti – di amare profondamente quello che si fa.