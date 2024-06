Le 100 candeline di Emilio Stucchi festeggiate con amici, parenti e persino il sindaco

Emilio Stucchi ha spento la centesima candelina. Non solo attorniato dall’affetto dei parenti e degli amici, ma a festeggiarlo anche l’amministrazione comunale di Vedano al Lambro quel paese dove è nato l’1 giugno 1924 e dove tutt’ora vive.

Una gradita sorpresa per Emilio, un volto noto e amato in paese, in quella Vedano dove è cresciuto, ha lavorato, si è sposato ed è diventato padre e dove, una volta andato in pensione, ha continuato a coltivare i suoi hobby e le sue passioni. Una vita semplice, una vita dedicata al lavoro come tornitore in un’azienda di Vedano. Una vita dedicata alla famiglia, all’amata moglie Luigia morta alcuni fa e ai tre figli Ambrogina, Massimo e Walter. Una vita fatta di lavoro, e poi di quella grande passione che lo ha visto anche campione di bocce e che gli ha regalato quel segreto di un corpo forte e resistente.

Un cittadino semplice che Vedano al Lambro ha deciso di onorare per questo giorno speciale con una sorpresa: con la visita del sindaco Marco Merlini con la fascia tricolore che gli ha “consegnato” l’affetto e la stima di tutta la comunità.