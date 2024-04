I 10 topolini di 6 mesi che cercano famiglia in Brianza

Non solo cani e gatti: in Brianza ci sono anche i topolini che cercano casa. L’appello arriva dall’Enpa di Monza. I volontari del rifugio di via San Damiano sono alla ricerca di famiglie per 10 roditori (6 topoline e 4 topolini domestici che hanno 6 mesi).

I volontari, che si occupano di questi animali selvatici, spiegano che si tratta di “animali molto socievoli, simpatici e adorabili. Nonostante le piccole dimensioni sono attivi e agili e per questo sarà necessario fornirgli una gabbia che gli permetta di muoversi a sufficienza per il loro benessere”. Chi è interessato ad adottare questi simpatici topolini può inviare un’email a selvatici@enpamonza.it.

“Non temete anche se siete alla prima esperienza – fanno sapere dal rifugio di Monza -. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie per la loro cura e la corretta detenzione”.