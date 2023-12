Come difendere i nostri amici a 4 zampe dal terrore dei botti di Capodanno: i consigli dell'Enpa

Mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte. Quella notte di San Silvestro che per gli animali domestici e selvatici è una notte di terrore. Fuochi d’artificio, botti, petardi, mortaretti che illumineranno e “bombarderanno” i cieli della Brianza (ma non solo) per gli animali sono elementi di terrore. E nei giorni successivi c’è la conta dei cani e dei gatti scappati dalla paura, degli uccelli e dei selvatici morti.

E come ogni anno torna l’appello di Enpa, Leidaa e altre associazioni animaliste affinché il Capodanno si festeggi rispettando anche gli animali e l’ambiente. Nel frattempo arrivano anche i consigli per cercare di “mettere al riparo” gli animali domestici che – in questa notte di festa – non devono essere lasciati da soli. Né tantomeno in giardino o sul balcone.

Dall’Ente nazionale protezione animali di Monza arrivano anche alcuni consigli utili da seguire non solo nella serata di San Silvestro, ma anche nelle prossime giornate di festa. Quando si porta il cane in passeggiata non slegarlo, neppure nelle aree recintate e prestare grande attenzione all’eventuale presenza di botti che si trovano nei prati o sui marciapiedi che potrebbero essere inesplosi. Soprattutto stasera e stanotte tenere gli animali in casa, assicurarsi che non possano scappare. Bisogna creargli un ambiente sicuro e confortevole, una tana dove potersi rifugiare e se il cane o il gatto è terrorizzato e non vuole farsi prendere è meglio lasciarlo rintanato dove ha deciso di rifugiarsi.

Può essere utile anche tenere il volume della tv più alto del solito per coprire i rumori esterni. Anche i proprietari devono fare la loro parte, cercando di mantenere il più possibile un comportamento calmo, per non rinforzare le paure dell’animale. Nel caso un cane abbia già dato prova in passato di temere botti e fuochi d’artificio, è possibile prevenire il problema somministrando anche qualche giorno prima calmanti naturali che hanno grandi effetti benefici. Sono integratori, quindi possono essere assunti da animali di tutte le età senza problemi. In questo caso è bene quindi rivolgersi al proprio veterinario in anticipo per farsi consigliare la terapia più adatta al cane.

"Infine, come raccomandazione generale, ricordiamo a tutti di non portare, per nessun motivo, i propri quattrozampe agli spettacoli pirotecnici. Oltre allo stress e allo spavento, può succedere di peggio. Un esempio per tutti? La morte della cagnolina Gemma il 31 dicembre del 2015 a Besana Brianza per le ferite riportate in seguito allo scoppio di un petardo nel giardino condominiale", ricordano i volontari dell'Enpa.