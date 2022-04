Bisogna sempre correre dal veterinario se il cane (o il gatto) sta male?

To vet or not to vet? Questo il titolo dell'originale incontro organizzato dall'Enpa di Monza. Una serata con la veterinaria Anna Tomain che spiegherà al pubblico (in presenza e da remoto) come comportarsi quando il proprio animale non sta bene. L'incontro è fissato per il 6 maggio alle 21 nel rifugio di via San Damiano.

Spesso, come si nota anche nei gruppi Facebook che riuniscono i proprietari di cani e gatti, quando il pet non sta bene l'umano va in crisi. Durante l'incontro la specialista illustrerà nozioni di primo soccorso veterinario, come gestire le principali emergenze, e quando è davvero necessario l'intervento del veterinario. Durante la serata la dottoressa Tomain illustrerà una serie di casistiche molto diffuse: per esempio come intervenire se l'animale viene morsicato da una vipera o punto da un insetto, se ingerisce corpi estranei, cosa fare se si ferisce o ha la torsione gastrica. Senza dimenticare il modo migliore di contenerlo per evitare ulteriori danni all’animale e a noi stessi.

Sarà possibile partecipare all'incontro in presenza (con green pass e mascherina Ffp2) o da remoto sulla piattaforma Zoom. In entrambi i casi è obbligatoria l’iscrizione compilando il Form d’Iscrizione sul sito ENPA (https://www.enpamonza.it/conferenza-webinar).

Sarà inoltre possibile richiedere la registrazione diretta della serata, disponibile successivamente. Anche in questo caso è necessario compilare il Form (che rimarrà sul sito anche dopo la serata del 6 maggio). La partecipazione all’evento è a offerta libera (sia per la partecipazione vera e propria sia per ricevere la registrazione); sul Form tutte le modalità per versarla. Il ricavato della serata sarà destinato interamente all'Ente nazionale protezione aninmali di Monza e Brianza a sostegno delle sue molteplici attività a tutela degli animali.

Per informazioni, scrivere a prenotazioni@enpamonza.it.