L'Enpa di Monza pronta ad accogliere e aiutare i cani e gatti dei profughi Ucraini

"Noi ci siamo e siamo pronti ad aiutare gli animali dei profughi che stanno per arrivare in Brianza". A parlare è Giorgio Riva, presidente dell'Ente nazionale protezione animali di Monza, che dal rifugio di via San Damiano ha già attivato la sua grande squadra di volontari pronti a far fronte anche a questa emergenza.

In queste ore abbiamo visto sui social e in tv le immagini di tantissimi profughi che, nel lungo e doloroso cammino verso la salvezza in Occidente, non hanno voluto abbandonare i loro animali. Bambini e adulti che oltre a zaini e borsoni portano anche i loro cani e i loro gatti. Oltre alle immagini di chi, stipato nei bunker e negli scantinati, abbraccia forte il suo amato animale.

Enpa Monza in questa drammatica guerra ha deciso di dare il suo contributo. Nelle ultime ore dal rifugio di Monza sono stati inviati alla volta dell'Ucraina 2 quintali di cibo per cani e per gatti. Ma nel nel frattempo ci si organizza anche per accogliere i profughi ucraini in arrivo con i loro animali. "Abbiamo chiesto al ministro degli esteri la conferma della possibilità che i nostri connazionali nonché i rifugiati possano riportare in Italia gli animali senza la certificazione che al momento nessuna autorità locale è in grado di rilasciare (in molti Paesi, soprattutto confinanti con Ucraina, è già possibile portare i propri compagni di vita senza burocrazia) - aggiunge Riva -. Dall'1 marzo il ministero della salute ha firmato una nota che consente l’ingresso in deroga, in Italia, degli animali da compagnia provenienti dalle zone di guerra".

Una prima vittoria e adesso la necessità di organizzarsi per dare una mano anche agli amici a quattro zampe in arrivo in Brianza dopo un lungo viaggio. In stretta collaborazione con Ats Brianza l'Enpa monzese è disponibile ad aprire le porte del suo rifugio agli animali che, magari durante la notte, non possono essere accolti nelle strutture o nelle case dove verranno ospitati i profughi, o che comunque necessitano periodi di stalli, anche casalinghi. "Ci sono volontari che hanno già dato la loro disponibilità anche per questa iniziativa", precisa Riva.

Ma non solo. Enpa Monza si mette a disposizione anche per la distribuzione delle pappe, per la profilassi sanitaria, per le vaccinazioni e per tutte le eventuali pratiche burocratiche e sanitarie del caso.

Enpa Monza, infine, aderisce alla raccolta fondi a favore di Andrea Cisternino il volontario italiano che in Ucraina ha realizzato un rifugio dove accoglie oltre 450 cani. Sul sito di Enpa tutti i dettagli per sostenere i progetti promessi a favore dell'emergenza Ucraina.