"Stop allo sterminio delle nutrie": l'Enpa di Monza in difesa di questi animali

L’Enpa di Monza scende in campo contro il Piano regionale che prevede l’eradicazione, il controllo e il contenimento delle nutrie. Un piano entrato in vigore l’1 gennaio e che permette - anche nella nostra provincia - che le nutrie possono essere uccise a colpi di fucile e carabina da parte di chi, da solo o in squadra, potrà organizzare le battute.

La speciale abilitazione sarà rilasciata a chi possiede il porto d’armi da caccia e frequenterà un corso di formazione sia teorico che pratico che si concluderà con un esame che prevederà, tra l’altro, una prova di tiro: si dovrà centrare una sagoma di animale posta a 50 metri di distanza con almeno quattro dei cinque colpi a disposizione. In attesa della partenza delle lezioni il compito toccherà agli agenti della polizia provinciale.

Ma l’Ente nazionale protezione animali di Monza e Brianza è contrario a questo tipo di intervento e ribadisce la possibilità di salvare questi animali (innocui per l’uomo) senza ucciderli, ma organizzando iniziative di recupero e di sterilizzazione per poi rimetterle nel loro territorio naturale. Così era successo già a Villasanta alcuni anni fa quando l’area festa era stata “invasa” da questi animali.

“Le nutrie non sono pericolose per l’uomo, sono animali assolutamente vegetariani, anche se spesso vengono confuse con grossi topi – si legge nella nota stampa dell’Enpa di Monza -. Vengono accusate di scavare i cunicoli in cui si rintanano e di danneggiare gli argini dei corsi d’acqua e delle strade che li costeggiano. Nel nostro territorio le nutrie sono ancora poco diffuse: tra gli esemplari noti ci sono quelli che si spostano lungo il Lambro tra Monza e Villasanta. L’Unione Europea ha dichiarato valida la pratica di sterilizzazione e del rilascio in libertà di questi animali selvatici. Le nutrie finite in gabbia, precisano dalla Provincia, potranno essere uccise con un colpo di pistola ad aria compressa, considerato un metodo “estremamente rapido ed efficace e in grado di evitare inutili sofferenze e manipolazioni” o “tramite inalazione di monossido di carbonio in contenitori ermetici”. Dovranno, invece, essere liberati gli esemplari di altre specie catturati accidentalmente. Il piano di eradicazione non dovrebbe costare nulla alle casse brianzole in quanto sarà finanziato dalla Regione Lombardia che ha previsto uno stanziamento di 1,2 milioni di euro a favore di province e Città metropolitana”.

La nutria non è più tutelabile attraverso la legge sulla protezione della fauna omeoterma (legge 157/92), ma resta sempre tutelata dall’articolo 544 bis e ter del Codice Penale che sanziona il maltrattamento degli animali. “L’Enpa si renderà parte diligente, anche attraverso le proprie Guardie Zoofile, nel denunciare all’Autorità Giudiziaria tutti i casi di maltrattamento che dovessero essere accertati durante le attività di contenimento previste dalla legge regionale e provinciale”, fanno sapere dal rifugio di via San Damiano.