Servono cibo e medicine per gli animali dell'Ucraina: ecco dove portarli in Brianza

L'aiuto non si ferma. Così come la richiesta di cibo e di medicine per gli animali che sono ancora nei rifugi dell'Ucraina o che insieme ai loro proprietari stanno scappando verso il confine.

L'Ente nazionale protezione animali di Monza ha organizzato una raccolta speciale proprio per cani, gatti e altri animali domestici da spedire nel Paese messo in ginocchio dalla guerra.

Servono: cibo per cani, gatti e altri animali; soluzione fisiologica, betadine disinfettante, guanti, bende; antibiotici, antidolorifici, antiparassitari per cani e gatti; trasportini e guinzagli per cani e gatti. Il materiale può essere consegnato direttamente in canile, in via San Damiano, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.

L'Enpa di Monza, inoltre, fornisce aiuti anche i profughi che arrivano in Brianza insieme ai loro amici a quattro zampe. Il rifugio apre le porte a cani e gatti che non possono essere ospitati nelle case o nelle strutture dove vengono accolti i loro proprietari, fornisce cibo, medicine e il supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche.