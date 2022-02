Con l'Enpa a San Valentino regala coccole a quattro zampe a distanza

San Valentino si avvicina e l'Ente nazionale protezione animali di Monza invita a un regalo speciale. Un dono solidale e carico di amore per gli animali accolti nel rifugio di Monza.

Per San Valentino proteggi, rispetta, abbraccia, bacia, ascolta, accarezza, coccola, ama: in sintesi regala un'adozione a distanza. Questo il messaggio del video realizzato e diffuso dai volontari dell'Enpa con alcuni degli animali accolti nel rifugio di via San Damiano. Non solo cani e gatti, ma anche roditori, animali selvatici, uccellini, testuggini. Tanti animali che sono stati abbandonati, sottratti ai proprietari perchè tenuti in condizioni non idonee, ceduti dai proprietari stessi che non volevano (o potevano) prendersene cura. Animali adesso accolti e seguiti nel canile monzese.

Il progetto di adozione a distanza permette di dare visibilità e amore agli animali di difficile adozione, in modo che possano anche loro socializzare con più persone e, magari, venire adottati in via definitiva. È possibile scegliere trra i gatti che vivono all’interno delle oasi feline del nuovo canile di Monza, micioni anziani o con qualche problemi fisico; i cani anziani, con problemi fisici e/o comportamentali, di grossa taglia e di razza dalla “cattiva fama”; gli erbivori: cavalli, pony, capre e conigli. Il progetto di adozione a distanza prevede un contributo di 15 euro al mese per ogni animale adottato, per una durata minima di 3 o di 6 mesi.

Per qualunque informazione relativa all’adozione a distanza scrivete a: adozioni.distanza@enpamonza.it