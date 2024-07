A Monza l'erba viene lasciata crescere e in alcune strade è ormai impossibile camminare

Nonostante gli interventi di sfalcio annunciati dall'amministrazione comunale il problema dell'erba troppo alta in città resta una vera croce per i monzesi. Soprattutto per i pedoni alle prese con marciapiedi che in molte zone della città sono restano (al momento) di fatto impraticabili.

E se anche l'altro ambizioso progetto di depavimentazione promesso dalla giunta (che mira a sostituire il grigio asfalto con rigogliose aree verdi) ha trovato il plauso di diversi cittadini, molto meno difficile risulta invece per questi ultimi doversi confrontare con strade e marciapiedi (spesso sconnessi,dunque già pericolosi) che ormai da tempo assomigliano più a delle piccole giungle. Con tutti i disagi correlati.

Nel centro storico così come nei diversi quartieri le segnalazioni dei monzesi anche sui social continuano a susseguirsi. Le ultime in ordine di tempo riguardano per esempio via Don Minzoni, via Meda e ancora via Massaua, definita da un cittadino sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se..." una "savana". Altre via Buonarroti, nell'area adiacente l'ex Macello, e i marciapiedi che corrono lungo le mura dell'ex carcere di via Mentana. Ma i quartieri interessati sono praticamente tutti. Incredibile (così la definisce un altro cittadino su Facebook) la situazione del marciapiede che costeggia il muro di cinta del cimitero comunale e porta all'ingresso che affaccia su viale Stucchi. Pieno di erbacce e il cui percorso è complicato anche dagli avalli nei massetti. Marciapiede "dove - si legge nel post - dovremmo camminare noi. Che invece dobbiamo camminare sulla strada".

Un quadro al quale si affianca anche lo stato dei vialetti all'interno del cimitero stesso. Documentato dalle foto dei monzesi e che mostrano i vialetti dove l'erba non viene sfalciata.

Non meno difficile, ancora, la situazione in via Visconti, all'altezza della torre viscontea. Lì il marciapiede, già di per sè piuttosto stretto, è stato completamente invaso dai rami degli alberi. Una situazione tale da costringere i passanti a proseguire il tragitto scendendo sulla carreggiata e affiancandosi alle auto in corsa.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti anche le chiamate agli uffici comunali deputati a intervenire finora si sarebbero risolte con un nulla di fatto. Facendo salire il malcontento. Se da una parte dunque l'amministrazione dimostra di voler tutelare la biodiversità in i città dall'altra sempre più cittadini si dichiarano "stanchi dello stato di disordine" che si accompagna al mancato stralcio del verde. E sperano che gli interventi previsti possano quanto prima risolvere la situazione.