Ecco perché a Monza (ma non solo) l'erba tagliata non viene ritirata

Continue segnalazioni sui social, interrogazioni in consiglio comunale. A Monza ormai il problema dell’erba tagliata e non ritirata è all’ordine del giorno. Soprattutto nelle ultime settimane quando con il taglio e l’abbandono dei forasacchi molti animali sono finiti dal veterinario. Così che Leidaa che il consigliere comunale Paolo Piffer hanno suggerito ai proprietari degli animali feriti a causa dei forasacchi di far pagare il conto al comune di Monza (suggeriva Barbara Zizza) o comunque di denunciarlo (ipotizzava invece il capogruppo di Civicamente).

Sulla vicenda è intervenuta direttamente l’assessore all’Ambiente Giada Turato che ha annunciato che dall’1 luglio ci sarà il nuovo appalto del verde. “I residui del verde (non solo a Monza, ndr) non vengono più raccolti ma triturati in loco - ha spiegato -. Sia per motivi economici, sia per motivi tecnici perché apportano sostanze organiche al terreno. Naturalmente devono essere triturati, altrimenti per residui grossolani abbandonati è prevista la penale”.

Discorso a parte per le aree cani dove era prevista comunque la raccolta del residuo, vista la pericolosità di quei forasacchi che, abbandonati, avrebbe potuto diventare (come più volte accaduto) molto pericolosi per i cani. L’assessore ha ribadito il grande impegno per far fronte a quella che era diventata un’emergenza del verde ma di avere comunque a disposizione (per quanto riguarda il vecchio appalto) personale non sufficiente per intervenire rapidamente e in modo capillare. Turato ha inoltre annunciato che nel corso di queste settimane è stato redatto un report con l’elenco dei disservizi del vecchio appalto al quale seguirà l’applicazione delle penali.