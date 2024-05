Quell'errore (poi corretto) sul sito del Comune che ha scatenato i social

Il nuovo sito del Comune di Monza debutta con un errore che non sfugge ai cittadini. Un errore che viene immediatamente condiviso sui social e che scatena commenti e critiche.

Nel link dedicato alla raccolta dei rifiuti e della pulizia della strada il 29 maggio era stato comunicato che “Domenica 2 giugno 2024, Festa della Liberazione, sono sospesi i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade”. L'errore non è passato inosservato e gli utenti hanno ricordato, non solo che il 2 giugno è la Festa della Repubblica (e non della Liberazione), ma anche che nella giornata di domenica non vengono effettuati i servizi di pulizia della strada e di raccolta dei rifiuti.

L’errore è stato poi corretto e adesso, sempre allo stesso link, viene comunicato che “Sabato 1 giugno il Centro Ambientale Mobile non effettuerà il servizio in via Modigliani per la Festa di Primavera del Centro civico Liberthub. La piattaforma ecologica in viale delle Industrie 50 sarà chiusa domenica 2 giugno per la Festa della Repubblica”.