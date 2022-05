Al San Gerardo esami anche la sera e nel weekend: l'idea piace

All'ospedale San Gerardo di Monza esami fino a mezzanotte e anche nel weekend. Da domani, venerdì 6 maggio, anche il nosocomio monzese aderisce al progetto sperimentale della regione Lombardia che prevede esami e visite anche serali e nel fine settimana . Una marcia in più per "recuperare" tutte quelle prestazioni che a causa della pandemia sono state rinviate.

Quali esami si possono fare

Dall'inizio della settimana i pazienti hanno potuto prenotare le prestazioni serali: un'opzione che è piaciuta molto ai monzesi e ai brianzoli che hanno deciso di andare al San Gerardo per gli accertamenti anche dopo cena. Da domani e anche nei fine settimana successivi tac, mammografie e risonanze magnetiche al San Gerardo vengono effettuate il venerdì anche dalle 20 alle 24, il sabato dalle 14 alle 18, e la domenica dalle 9 alle 13. I pazienti potranno recarsi in Radiologia con l’appuntamento prenotato, passando dall’ingresso principale e recandosi al piano -1 della Palazzina Accoglienza.

Come si prenota

Non cambiano le modalità di prenotazione. Con la prescrizione del medico curante il paziente potrà verificare le disponibilità per le prestazioni di diagnostica per immagini con grandi attrezzature: contattando il call center di prenotazione regionale al numero 800.638.638, o attraverso il sito Prenotasalute o la app Salutile Prenotazioni, oppure recandosi al Cup (Centro unico prenotazioni) dell’ospedale San Gerardo (previa prenotazione attraverso ZeroCoda).

Sold out fino a giugno

Per quanto riguarda il San Gerardo i numeri parlano da soli: fino alla fine del mese di giugno sono già quasi stati riempiti gli slot relativi alle risonanze magnetiche, in alcuni casi con una saturazione del 100 per cento. Restano a disposizione mammografie ed ecografie mammarie, con agende sature in alcuni casi già al 58% e diversi appuntamenti liberi per le Tac. “Abbiamo messo a disposizione 193 prestazioni per i fine settimana di maggio e giugno al momento – sottolinea il direttore generale dell'Asst Monza Silvano Casazza -. In alcuni casi i posti a disposizione sono andati subito esauriti, segno che il progetto è partito con il piede giusto. In altri casi, come la tac o la mammografia ci si può ancora prenotare. Anche l’ospedale San Gerardo in questo modo contribuisce a venire incontro alle esigenze di chi ha necessità di esami specialistici e screening posticipati a causa della pandemia”.

I complimenti dal Pirellone

“Mi congratulo con la direzione e tutto il personale per questa iniziativa che va incontro a specifiche esigenze di donne e lavoratori – plaude la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti -. I primi riscontri sono davvero positivi sia nei numeri sia nello spirito che caratterizza questa sperimentazione. Un ulteriore tassello di attenzione della sanità pubblica nei confronti dei cittadini”