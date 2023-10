In fuga dal centro storico: a Monza la prima escape room a cielo aperto

In fuga dal centro storico (divertendosi): a Monza la prima escape room a cielo aperto

Sato Code, l’escape room attraverso la città, arriva a Monza a partire da sabato 21 Ottobre con il titolo "Froglover", ventesimo gioco della giovane startup (Sato Code, appunto) che ha scelto Monza come scenario per dare un sequel all’avventura lanciata a Milano lo scorso maggio. Cercando proprio di portare il concetto dell’escape room al di fuori delle mura di una stanza, allargando il campo di gioco alla città stessa.

Tutto può far parte del gioco: gli indizi si nascondono ad ogni angolo della strada e vengono scoperti solo da occhi attenti. Nel gioco, ognuno riceve informazioni diverse e complementari. Solo mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle si riuscirà a capire quale sia la direzione da prendere per proseguire nel percorso. Dieci stazioni in tutto, un’ora di tempo in media ma senza countdown finale. Non è infatti solo una corsa contro il tempo, ma la possibilità di mettere alla prova la propria intuizione. L’avventura monzese porterà a scoprire o riscoprire angoli del centro storico che spesso passano inosservati, alla ricerca di oggetti e codici che posti anche all'interno di diverse realtà commerciali.

Ma il gioco va oltre la realtà, passando dal reale al virtuale. I giocatori sono infatti guidati nel gioco dall’applicazione Sato Code, che fornisce ad ogni partecipante elementi diversi - che sia una mappa o uno strumento per decifrare un codice - e svela ad ogni passo un elemento in più della storia, che prende forma durante il gioco. La app concede anche indizi extra, qualora vengano richiesti dai giocatori.

“La creazione del Sato Code Game di Monza è stata un gioco di squadra” ha spiegato Pietro Moroni, lead game designer del Sato Code Game di Monza. Il team ha perlustrato Monza in lungo e in largo per trovare ispirazione per il nuovo Game, partner locali con cui collaborare e realizzare un gioco di alto livello, per tenere il passo con il Sato Code Game di Milano "FR13ND".

Il Sato Code Game di Monza

Il Sato Ocde Game di Monza racconta la vicenda di "Froglover", un hacker il cui nickname è solo apparentemente innocuo. Il nickname fa riferimento alla criptovaluta FrogCoin, il cui nome deriva dalla fontana delle rane in piazza Roma, di fianco all’Arengario. Tutti i suoi computer sono stati sequestrati nel suo appartamento di Monza. I FrogCoins di cui si era impossessato non sono però stati trovati da nessuna parte. "Froglover" si gioca in squadra, da 2 a 4 giocatori l’una; un gruppo più numeroso creerà più squadre che si sfideranno nel percorso. Le occasioni di giocare un Sato Code Game non mancano mai: una serata con gli amici, un pomeriggio in famiglia, un primo appuntamento romantico o un addio al nubilato o celibato. Ma non solo: il gioco è molto apprezzato anche come evento di team-building aziendale.

Per giocare non c’è bisogno di prenotazione, è possibile infatti iniziare in qualsiasi momento, semplicemente facendo i biglietti sul sito sato-code.com e scaricando l’app Sato Code sullo smartphone di ogni partecipante. Arrivati al punto di partenza indicato nell’app in piazza Carrobiolo, si potrà creare la squadra e iniziare l'avventura. Il gioco ha un livello di difficoltà accessibile anche a chi non abbia mai giocato un’escape room tradizionale. Sato Code arriva a Monza a partire da sabato 21 Ottobre 2023, al prezzo lancio di 6 Euro a persona e sarà disponibile per un anno, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Per maggiori informazioni visitare il sito sato-code.com, dove è anche posssibile fare i biglietti o acquistare un buono regalo, o scaricare la app Sato Code (Apple Store o Google Play).

Perché il nome Sato Code

Il team Sato Code ha una cosa in comune: l'amore per gli indovinelli, gli enigmi e i misteri. Secondo noi, il più grande enigma della nostra generazione è il Bitcoin, creato da Satoshi Nakamoto, la mente dietro il lato tecnologico delle valute digitali. Anche se Bitcoin è diventato un nome familiare, non si è ancora scoperto chi si cela dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, rendendo la sua - o la loro - identità il più grande mistero del nostro tempo. In onore di Satoshi, il gruppo ha deciso di adottare il nome Sato Code.