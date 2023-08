A Monza l'esposizione nazionale canina

Monza apre le porte ai cani. Nella città di Teodolinda il 16 e il 17 settembre si svolgerà la 28esima edizione dell’Esposizione nazionale canina. L’iniziativa, che richiamerà cani e proprietari da tutta Italia, è stata organizzata dal Gruppo cinofilo monzese Corona Ferrea e da Enci, con il patrocinio del comune di Monza. Palcoscenico dell’evento il campo scuola cinofilo di via Ippolito Nievo con esibizioni per la due giorni (inizio dei giudizi alle 9.30). Per partecipare bisogna iscriversi esclusivamente on line sul sito www.encishow.it

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di quello che viene definito l’amico fedele dell’uomo. Sfileranno cani di tutte le razze e di tutte le taglie, che verranno giudicati da giudici di fama internazionale. Nel weekend non mancheranno attività ed eventi. L'iniziativa sarà anche l’occasione per conoscere meglio la storia e le iniziative che da anni vengono portate avanti in città dal Gruppo cinofilo monzese Corona Ferrea.