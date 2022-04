L'azienda brianzola che dona oltre 54mila euro a favore dei rifugiati ucraini

Una grande raccolta fondi nelle sedi italiane e spagnole per aiutare la Croce Rossa in progetti a sostegno degli ucraini fuggiti dalle bombe. Una grande generosità quella dimostrata dai lavoratori della Esprinet gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica con sede anche a Vimercate.

Una generosità che ha superato la quota dei 54mila euro. In Italia la somma raccolta sarà impiegata per attivare un'Unità mobile di accoglienza da parte del comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. Si tratta di una struttura di emergenza da campo - composta da un furgone per il trasporto del materiale, due tensostrutture a rapido impiego, materiale sanitario per attività di screening, beni di prima necessità e kit per l’igiene personale da distribuire al momento dell’arrivo - destinata all’accoglienza e allo screening sanitario dei profughi bisognosi di assistenza. In Spagna, invece, Esprinet supporterà i 7 centri operativi della Croce Rossa a Madrid per la cura dei rifugiati e più precisamente quelli rivolti all'infanzia pensati appositamente per i bisogni di bambini e adolescenti.

Un progetto reso possibile proprio grazie alla generosità dei dipendenti che hanno risposto positivamente all'iniziativa lanciata dall'azienda. In Italia i lavoratori potevano decidere di destinare l'importo equivalente a un'intera giornata di lavoro, oppure un importo a propria scelta. Per i dipendenti spagnoli, invece, era stata attivata una raccolta libera. Così che ai fondi raccolti grazie ai dipendenti si è aggiunta anche una somma destinata dall'azienda che ha permesso di superare i 54mila euro.

"Come gruppo siamo onorati di offrire il nostro aiuto, in Italia e in Spagna, alla Croce Rossa organizzazione a cui siamo storicamente vicini e che è impegnata in queste terribili settimane a fornire assistenza umanitaria e socio sanitaria ai rifugiati ucraini - dichiara Maurizio Rota, presidente del gruppo Esprinet -. Ci auguriamo che il nostro seppur piccolo ma concreto supporto, reso possibile anche grazie alla generosità dei nostri dipendenti, possa essere di aiuto e donare speranza a chi è fuggito dal proprio Paese".

Il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana fin dal primo arrivo di profughi in Italia, giunti grazie ai pullman della speranza organizzati dall'avvocato monzese Agostino D'Antuoni, ha garantito il proprio prezioso aiuto. Con l'accoglienza dei bambini e delle donne, la raccolta di cibo, vestiti e materiali. Oltre a donare un sorriso e momenti di gioco ai bimbi che, scesi dai pullman dopo quasi 24 ore di viaggio, si sono ritrovati in un mondo lontano e diverso da quello in cui erano cresciuti.

Ma al fianco della Croce Rossa di Monza ci sono anche i negozianti. Confcommercio Monza e circondario per il mese di aprile ha infatti organizzato un'iniziativa solidale. I commercianti devolveranno una parte del ricavato del mesi di lavoro al comitato cittadino della CRI.