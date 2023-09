Turni troppo pesanti, protesta dei lavoratori nel polo della logistica

Lavoratori in protesta alla Esprinet di Cambiago, il noto polo della logistica.

Questa mattina, 29 settembre, si è infatti svolta un’assemblea straordinaria dei lavoratori di 4 Logistix in Esprinet Logistic, al termine della quale, a causa delle problematiche emerse, i lavoratori hanno deciso all'unanimità di entrare in sciopero. Al momento l'azienda ha aperto un tavolo di trattativa che tuttora è in corso.

"Le problematiche sono legate agli orari di lavoro stressanti che i lavoratori sostengono e alle ore di straordinario a cui sono sottoposti - spiega dal sito di Cambiago dove sta avvenendo la trattativa Giovanni Riccardi, segretario generale Filt Cgil Monza Brianza - Bisogna dunque portare a condizioni più umane i carichi di lavoro”.

"Stiamo inoltre chiedendo un premio di risultato e il riconoscimento del ticket giornaliero, considerato che in azienda manca la mensa - aggiunge Riccardi - oltre ai corretti inquadramenti contrattuali in base alle mansioni effettivamente svolte dalle lavoratrici e dai lavoratori”. La trattativa è tuttora in corso.