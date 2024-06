Euro 2024, dove vedere le partite in tv e streaming: date e orari

Si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio gli Europei 2024. Sede della rassegna la Germania, con il torneo che, dopo l'edizione itinerante del 2020 (poi rinviata al 2021 per la pandemia di covid), tornerà quindi ad essere ospitato da un solo Paese. Come riferisce Today.it al via 24 nazionali, suddivise in sei gironi da quattro: ad accedere alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze classificate. Tra le partecipanti anche l'Italia, attualmente detentrice del titolo: gli azzurri, allora guidati da Roberto Mancini, nel 2021 superarono infatti ai calci di rigore nella finale di Wembley l'Inghilterra di Southgate. Presenti, poi, tutte le altre big, a partire dalla Francia, finalista ai Mondiali 2022, per arrivare alla Spagna, passando per Inghilterra, Portogallo, Belgio, Olanda, Croazia e, ovviamente, la Germania padrona di casa. Prima storica partecipazione, invece, per la Georgia.

Euro 2024, le nazionali partecipanti

Albania

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Georgia

Inghilterra

Italia

Olanda

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Scozia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Turchia

Ucraina

Ungheria

Euro 2024, il programma delle partite

Fase a gironi

14 giugno

Gruppo A: Germania - Scozia (Monaco, 21:00) SKY E RAI 1

15 giugno

A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00) SKY

B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

16 giugno

D: Polonia - Paesi Bassi (Amburgo, 15:00) SKY

C: Slovenia - Danimarca (Stoccarda, 18:00) SKY

C: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

17 giugno

E: Romania - Ucraina (Monaco, 15:00) SKY

E: Belgio - Slovacchia (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

D: Austria - Francia (Düsseldorf, 21:00) SKY E RAI 1

18 giugno

F: Turchia - Georgia (Dortmund, 18:00) SKY

F: Portogallo - Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

19 giugno

B: Croazia - Albania (Amburgo, 15:00) SKY

A: Germania - Ungheria (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

A: Scozia - Svizzera (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

20 giugno

C: Slovenia - Serbia (Monaco, 15:00) SKY

C: Danimarca - Inghilterra (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

B: Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

21 giugno

E: Slovacchia - Ucraina (Düsseldorf, 15:00) SKY

D: Polonia - Austria (Berlino, 18:00) SKY

D: Paesi Bassi - Francia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

22 giugno

F: Georgia - Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) SKY

F: Turchia - Portogallo (Dortmund, 18:00) SKY E RAI 2

E: Belgio - Romania (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

23 giugno

A: Svizzera - Germania (Francoforte, 21:00) SKY E RAI 1

A: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 21:00) SKY

24 giugno

B: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

B: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00) SKY

25 giugno

D: Paesi Bassi - Austria (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

D: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00) SKY

C: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

C: Danimarca - Serbia (Monaco, 21:00) SKY

26 giugno

E: Slovacchia - Romania (Francoforte, 18:00) SKY

E: Ucraina - Belgio (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

F: Repubblica Ceca - Turchia (Amburgo, 21:00) SKY

F: Georgia - Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

OTTAVI DI FINALE

29 giugno

38 2A - 2B (Berlino, 18:00)

37 1A - 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D - 2E (Düsseldorf, 18:00)

41 1F - 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D - 2F (Lipsia), 21:00)

QUARTI DI FINALE

5 luglio

45 V39 - V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 - V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 - V38 (Düsseldorf, 18:00)

47 V43 - V44 (Berlino, 21:00)

SEMIFINALI

9 luglio

49 V45 - V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio

50 V47 - V48 (Dortmund, 21:00)

FINALE

14 luglio

V49 - V50 (Berlino, 21:00)

Dove vedere le partite di Euro 2024 in tv e streaming

Tutte e 51 le partite di Euro 2024 saranno trasmesse in diretta da Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti sull'intera competizione. Per gli abbonati, le sfide potranno essere seguite anche in streaming su Sky Go. Trentuno gare, comprese quelle dell'Italia, saranno visibili tuttavia anche sulla Rai: in questo caso basterà collegarsi al canale scelto (Rai 1, Rai 2 o Rai Sport) per la trasmissione del match (la programmazione completa e dettagliata verrà resa nota nelle prossime settimane). Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere viste anche in streaming gratuito su RaiPlay nella sezione dirette. Gli Europei 2024, infine, potranno essere seguiti anche su Now: in questo caso sarà ovviamente necessario aver sottoscritto l'apposito abbonamento