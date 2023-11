Continua la mobilitazione contro Pedemontana: i prossimi appuntamenti in Brianza

Non si ferma la mobilitazione contro Pedemontana. I comitati, le associazioni e i cittadini continuano a manifestare la loro contrarietà alla realizzazione dell’autostrada che attraverserà la Brianza.

L’8 novembre alle 21 il comune di Lesmo organizza un incontro pubblico nella sala consiliare del municipio. Un incontro a poche settimane dall’accordo tra l’amministrazione e Autostrada Pedemontana Lombarda che porterà alla realizzazione della grande infrastruttura, garantendo migliorie per l’impatto acustico e viabilistico sul comune brianzolo.

Il 15 novembre alle 21 a Lissone nella sala polifunzionale della biblioteca civica (piazza IV Novembre) ci sarà un incontro pubblico con Paolo Pileri, professore di pianificazione territoriale e ambientale presso il Politecnico di Milano. Pileri fa parte del Comitato scientifico del rapporto Ispra sul consumo di suolo. L’incontro è stato organizzato dal Comitato per la difesa del territorio no Pedemontana.

Infine il 16 novembre alle 20.45 a Macherio nella scuola di viale Regina Margherita è stata convocata un' assemblea pubblica, alla quale parteciperanno anche gli amministratori comunali, per fare il punto sul progetto e capire come e quando impatterà sul comune di Macherio. “L'obiettivo principale di questa riunione - spiega il sindaco Franco Redaelli - sarà fornire informazioni dettagliate sul progetto di costruzione dell'autostrada Pedemontana. Riconosciamo che ci sono preoccupazioni e opinioni divergenti all'interno della comunità riguardo a questo progetto. Tuttavia, riteniamo che l'assemblea pubblica fornirà un'opportunità preziosa per conoscere il progetto. A tale scopo, saranno presenti i responsabili di Autostrade Pedemontana, i quali illustreranno la progettazione e la fase di cantierizzazione dell'autostrada”. Il sindaco invita i cittadini a inviare in anticipo le domande (entro le 12 del 13 novembre) all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@comune.macherio.mb.it.