Concerti, sagre, cinema sotto le stelle e clown: i 100 eventi dell’estate di Monza

Concerti, esibizioni, sagre, spettacoli di magia e giocoleria, la risottata sotto l’Arengario e lo sport. Sono quasi 100 gli eventi in programma per l’estate 2024 a Monza: si parte con la musica ma non mancheranno visite guidate, appuntamenti della tradizione dal mese di giugno tra cui il tanto atteso corteo storico.

Musica e concerti

Dopo il successo di Monza Visionaria - il festival che anche quest’anno ha proposto nuovi modi di ascoltare, guardare e vivere la città attraverso le arti performative - la musica sarà di nuovo protagonista con la seconda edizione di Monza Live Sound Festival: sono numerose le band iscritte al contest per riempire di musica le sere d’estate: a breve sarà disponibile il calendario dei concerti. Altri spettacoli musicali saranno realizzati in collaborazione con le Associazioni cittadine, per un totale di circa 15 appuntamenti musicali in tutta l’estate.

San Gerardo e San Giovanni

Confermati gli appuntamenti con la tradizione: nell’anno Gerardiano si moltiplicano gli eventi dedicati al copatrono di Monza che si celebra il 6 giugno. Il corteo promosso dal «Comitato Rievocazione Storica – Monza” è in programma per sabato 8 giugno, mentre per la festa patronale di San Giovanni si rinnova la cerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine “Giovannino d’Oro” e “Corona Ferrea” in piazza Roma, che vantano una tradizione ultra trentennale.

Sport e tornei

L’estate 2024 si caratterizza per eventi sportivi di grande prestigio, tra cui l’atteso centenario della Monza-Resegone il 22 giugno. Sono una decina gli appuntamenti dedicati agli appassionati tutti gli sport, tra cui il campionato regionale FINP al centro natatorio Pia Grande, la Coppa Alberto Giove, i tornei di bridge sotto l’Arengario e le grandi classiche del running nel Parco, tra cui la simpatica Strabassotti. “Intendiamo valorizzare ogni occasione di intrattenimento, di svago e di cultura come opportunità per promuovere il territorio nel suo complesso. Confidiamo che ciò possa rivelarsi una leva fondamentale anche per il sistema commerciale locale e per far conoscere Monza come città sempre più accogliente”, spiega l’Assessore al Commercio e al Marketing territoriale.

Il Cinema sotto le stelle

La rassegna si svolgerà dal 14 giugno a inizio settembre, alle 21.00, presso il cortile del liceo artistico ‘Nanni Valentini’ – Villa Reale. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Anteo SpazioCinema, ripercorre un anno di cinema di qualità e offre alcune occasioni di spettacolo dal vivo prima delle proiezioni.

Mangiafuoco e clown

Tutti i sabati di luglio torna in piazza Trento e Trieste e in alcuni quartieri la rassegna internazionale di artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo allegro e divertente adatto ai bambini di tutte le età.