Incontri, passeggiate, mostre per dire no a Pedemontana

Maggio, un mese denso di appuntamenti per i gruppi e i comitati contro Pedemontana. Tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane.

Venerdì 5 maggio alle 21 a Desio incontro pubblico (nei giardini di via Sant'Apollinare nel quartiere di San Giorgio) sul tema "Mal'Aria: Pedemontana, viabilità, qualità dell'aria e salute". Domenica 7 maggio alle 15 a Vimercate (ritrovo al parcheggio di via Scarlatti) passeggiata nei luoghi dove dovrebbe sorgere Pedemontana. L'11 maggio alle 21 nell'auditorium della biblioteca di Vimercate incontro dibattito con la proiezione del video "Seveso frammenti di memoria" e fino al 18 maggio (sempre nella biblioteca di Vimercate) in mostra anche immagini sul disastro della diossina di Seveso. Contemporaneamente l'11 maggio alle 21 a Lissone in biblioteca civica assemblea per organizzare le nuove iniziative; il 26 maggio al Circolo Arci LaLoco di Osnago iniziativa di autofinanziamento del Coordinamento no Pedemontana.