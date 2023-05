Concerti, festival e spettacoli: l'estate del Parco Tittoni

Dai Marlene Kuntz al festival dei Supereroi. Tre mesi di concerti, eventi e spettacoli nel verde del Parco Tittoni. La stagione degli appuntamenti estivi prende il via il 26 maggio e terminerà il 3 settembre 2023: concerti, le feste a tema, le silent disco, il cinema all’aperto e tanti altri eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate

Il programma

La programmazione, non ancora completa, include gli show di A67 (26 maggio), Tormento (31 maggio), Pino d’Angiò (6 giugno), Murubutu (9 giugno), Alberto Camerini (10 giugno), Gem Boy (17 giugno), Tonino Carotone (23 giugno), Radicanto (28 giugno), Stolen Moments Jazz 4tet (9 luglio), Elephant Brain (14 luglio), Dj Ralf (15 luglio), Skiantos (19 luglio), Flaminio Maphia (26 luglio), Giorgieness (5 agosto), Ruggero de I Timidi (26 agosto), Marlene Kuntz (29 agosto), Spleen Orchestra (30 agosto) e altre novità che saranno annunciate in seguito. Nella serata inaugurale, con ingresso gratuito, saranno protagonisti gli A67 con lo show “Napoli calling”, un concerto che parte dal basso, dalla periferia per eccellenza, è l’arte che si fa rivoluzione e presidio di legalità. La rock band di Scampia, vincitore del premio Tenco in dialetto del 2022, ci canterà dell’amore, in molti sensi. Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Queen (4 giugno), Rino Gaetano (11 giugno), 883 (16 giugno), Fabrizio De Andrè (21 giugno), Pink Floyd - 50 anni di The Dark Side of the Moon (5 luglio), Vasco (16 luglio), Lucio Dalla (15 agosto), Beatles vs Rolling Stones (23 agosto). Non solo musica a Parco Tittoni: come da tradizione daremo spazio alla parola con Adrian Fartade (7 giugno), I Panpers (14 giugno), Roberto Mercadini (27 giugno), gli amici del Comedyficio di Alessio Parenti (12 luglio), Guido Catalano (29 agosto.

Quest’anno sarà un piacere ospitare anche due spettacoli di sensibilizzazione sul tema della legalità: “Libere Tutte” in collaborazione con ANPI Desio (20 giugno), e uno spettacolo sulla figura del Generale Alberto Dalla Chiesa (18 luglio). Non mancheranno le feste a tema: Irlanda (2 giugno e 2 agosto), Anni ’90 (3 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 2 settembre), Woodstock (24 giugno); Anni ‘80 (10 giugno, 22 luglio, 18 agosto), Uk Night (30 giugno, 21 luglio), Silent Disco (27 maggio, 1 luglio, 29 luglio, 25 agosto) Speciale Karaoke show (29 giugno e 27 luglio).

Tra le giornate a tema il Festival dei Supereroi (28 maggio), Fiera del Vinile (11 giugno), Monza Comics (17 e 18 giugno), Oriente day (24 e 25 giugno), Ukulele Festival (23 luglio), Benessere Day (29 e 30 luglio) e il tradizionale Brianza Beer Festival (4, 5 e 6 agosto) dedicato alla scoperta delle migliori birre artigianali. Tutta la