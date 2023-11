L'ex deposito che diventerà la casa di chi è in difficoltà (ma non solo)

Per tanti anni è stato il deposito degli autobus. Adesso lo spazio comunale dell’ex deposito Tpm di via Borgazzi diventerà la “casa” di chi sta attraversando un momento di difficoltà e che non ha un tetto sopra la testa. Oltre al dormitorio di Spazio 37 – che verrà rinnovato – verrà realizzato il progetto della stazione di posta che il comune di Monza potrà realizzare grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza).

Ma nell’ex deposito troverà spazio anche la Casa di comunità e la farmacia comunale numero 5 che da via Borgazzi (angolo via Asiago) si trasferirà poco più avanti nello spazio dell’ex deposito. Il dormitorio sarà dotato di 28 posti letto (3 in più rispetto ad ora): 24 per gli uomini e 4 per le donne e ci sarà uno spazio verde con panchine e tavolini per l’accoglienza e la condivisione. Il compito delle Case di comunità è quello di integrare i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali: nelle strutture si effettuano prelievi e vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale, ambulatori specialistici, programmi di prevenzione e di promozione della salute, attività consultoriali. Saranno presenti anche i servizi sociali comunali.

Quello della stazione di posta, invece, è un progetto al quale l’assessore al Welfare Egidio Riva è molto legato. Un progetto che aveva annunciato oltre un anno fa in consiglio comunale e che prevede la realizzazione di uno spazio dove le persone fragili e in difficoltà possono rivolgersi non solo per trovare un’accoglienza notturna, ma anche una serie di servizi più ampi e disponibili nel corso della giornata. La stazione di posta offre servizi integrati che prevedono l'accoglienza notturna e attività di orientamento, accompagnamento e assistenza legale per le persone senza fissa dimora.

In tema di accoglienza e di aiuto alle persone in difficoltà ci sono importanti novità anche per l’asilo notturno di via Raiberti gestito dalla San Vincenzo. Nei prossimi mesi (presumibilmente a gennaio) partiranno alcuni lavori (costo 310mila euro). Il cantiere durerà fino all’estate perché, come ha ricordato il sindaco Paolo Pilotto “in accordo con la San Vincenzo si è optato per un cantiere più lungo che però garantisce la possibilità di tenere l’asilo notturno aperto anche quando ci saranno i lavori”. In questo modo, soprattutto nella stagione più fredda, gli ospiti potranno continuare ad essere accolti nella storica sede. L’intervento di riqualificazione porterà anche a un ampliamento dei posti letto che passeranno da 25 a 36.