La grande ex fabbrica brianzola acquistata (in parte) dall'associazione islamica

Nella ex Lombarda Petroli di Villasanta arriva l’associazione culturale islamica Daawa. Il sodalizio - come riferisce il quotidiano Il Giorno - ha acquistato un capannone della grande ex fabbrica finita all’asta. Uno spazio che conta 15 locali e 5 posti auto, oltre a un’altra area destinata al deposito di bici e di moto.

L’associazione culturale – che ha sede a Giussano – si è così aggiudicata una parte dell’area che era stata messa all’asta dal Tribunale di Monza. In una porzione della ex raffineria – che nel febbraio 2010 era salita alla ribalta delle cronache nazionali per il disastro ambientale con lo sversamento di 2mila e 400 tonnellate di gasolio e olio combustibile nel Lambro – adesso si aprono le porte all’associazione culturale islamica. Niente moschea visto che l’area non ha destinazione a luogo di culto. Probabilmente verrà utilizzata per organizzare corsi di lingua e cultura araba, oltre che diventare luogo di incontro per la comunità islamica del territorio.