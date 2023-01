Ezio Greggio arriva a Monza: ecco perché

Ezio Greggio fa tappa a Monza. Non è passata inosservata la visita del conduttore di 'Striscia la Notizia' nella libreria ‘Libri e libri’ di via Italia. Il comico, oltre che protagonista della tv degli ultimi quarant'anni si è prestato anche alla classica foto di rito.

Greggio è passato nella storica libreria monzese per firmare le copie del suo libro 'N. 1 Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate'. Un viaggio nel passato nei suoi 40 anni di vita e di lavoro nel mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione, che lo ha visto lavorare anche con grandi nomi internazionali. Nel ripercorrere gli oltre 40 anni di carriera Ezio Greggio - classe 1954 - ricorda tanti simpatici aneddoti che lo hanno visto protagonista. Come quella volta in cui, al ‘Drive In’ trasmissione televisiva di cult degli anni Ottanta, Carlo Pistarino venne convinto di essere stato escluso da un ricevimento con la regina Elisabetta. O ancora quando a Los Angeles Mel Brooks, vittima di uno scherzo, staccò furibondo un assegno da duemila dollari per vederselo restituire poco dopo.