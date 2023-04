Un ospite speciale. Con il suo sorriso ha portato una ventata di allegria e di novità alla Residenza San Pietro di Monza. Ospite d’eccezione quello che nel pomeriggio di martedì 18 aprile ha fatto visita nella prestigiosa struttura socio sanitaria di viale Cesare Battisti. L’artista Francesco Facchinetti è stato ospite della cooperativa la Meridiana e ha visitato i degenti del progetto SLAncio che riunisce appunto persone malate di Sla e in stato vegetativo. Una visita organizzata anche per ritirare un prestigioso riconoscimento: il GGM Award, un premio istitutito da GGM Studios, Official Toto Italian Website presieduta dal brianzolo Domenico Turiano. Un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a un musicista che si è contraddistinto per particolari meriti o per motivi legati alla sua esemplare carriera artistica. Un premio che è stato assegnato anche a Papa Francesco. E che questa volta Turiano e il suo team hanno voluto consegnare in una location speciale: la Residenza San Pietro e il suo progetto SLAncio al quale il gruppo è molto legato.

Una cerimonia per premiare Francesco Facchinetti, ma anche e soprattutto per fargli conoscere di persona una delle punte di diamante della città nata, non solo grazie alla lungimiranza degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto alla generosità dei benefattori. “Sono molto emozionato nel ricevere questo premio - commenta Francesco Facchinetti - Sono felice di riceverlo in questa sede dove ho incontrato belle persone con le quali ho parlato di sport, calcio e musica e di cose importanti. Visitare i reparti di SLAncio ha l’effetto di apprezzare ancora di più la vita con i suoi doni, anzitutto la salute. Questi incontri danno significato e ci fanno comprendere che spesso diamo valore a cose effimere, mentre qui, a SLAncio, si apprezzano le cose essenziali. Si apprezza ancor di più la vita. Sono stato accolto da un grande affetto, un ‘abbraccio’ da parte dei residenti e dei loro familiari. Sposo la causa e invito a sostenere questo progetto”.

Grande la gioia non solo dei degenti, ma anche dei vertici della cooperativa La Meridiana. “Siamo felici che un evento così importante si sia svolto nella nostra sede", commenta il presidente Roberto Mauri”. Ma ancora più felice il brianzolo Domenico Turiano. “Da qualche anno organizziamo eventi per sostenere questo progetto. E siamo felici che anche un artista del calibro di Francesco Facchinetti si sia innamorato di questa iniziativa”.

Il GGM Studios è dal 1993 il primo e l’unico FanSite ufficiale italiano dei Toto e di Steve Lukather, nonché il solo attualmente attivo in tutto il mondo. Questo sito di riferimento di tutti i Toto-fan nasce dalla brillante idea di Domenico, Paolo, Denise ed Andrea, che attualmente compongono lo staff dirigenziale, per poter fondere assieme la passione per la musica in generale con l’amore smisurato per questa fenomenale band californiana.