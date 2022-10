Un grande pentolone sotto l'Arengario: ecco che cosa preparono i giovani cuochi

I giovani studenti della scuola Borsa sono pronti. Per loro quella di sabato 15 ottobre sarà una cena impegnativa da preparare. La cucina sotto l'Arengario, come commensali le persone che stanno affrontando un momento di difficoltà. Tutto pronto per l'edizione 2022 della 'Fagiolata solidale’ evento organizzato dal comune di Monza in occasione della Giornata mondiale contro la povertà che si celebra sabato 15 ottobre.

Ai fornelli gli studenti della scuola Borsa che prepareranno pasta e fagioli, uno dei piatti più semplici e, allo stesso tempo più nutrienti al mondo, simbolo della lotta alla povertà. Per gli studenti - sotto la direzione della professoressa Messina - si tratterà di un’attività didattica, ma anche di un momento di sensibilizzazione al tema della solidarietà. Quest'anno a rallegrare la serata ci saranno anche gli attori 'speciali' della compagnia Il Veliero sotto la guida di Chicco Roveris e Alfredo Colona regaleranno ai commensali (ma non solo) un momento di gioia e di ilarità

"Intendiamo consolidare tutte le azioni di inclusione e gli interventi di sostegno rivolti a persone che vivono situazioni di marginalità e di povertà. Rivolgo il più sentito grazie ai tanti volontari che sono la grande forza di questo progetto”, commenta l'assessore al Welfare e alla Salute Egidio Riva. Quest'anno l'evento ha visto la collaborazione del fornaio 'Pane e Tulipani' di via Cairoli, della Coop di via Lecco e dell’Iper di viale Stucchi

Una fitta rete di persone che fa parte della grande rete comunale 'Monza.Con' che riunisce le associazioni impegnate nell'aiuto alle persone fragili. Una rete della quale fanno parte: Associazione Avvocato di Strada di Monza, Associazione Comunità nuova di Milano, Caritas Decanale di Monza, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni – Muggiò, Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno di Monza, City Angels di Monza, Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie di Monza, Croce Rossa Italiana, Gruppo Volontari per l’Inclusione Sociale V.I.S. Spazio37 di Monza, Ordine Francescano Secolare di Monza, Rete Pane e Rose di Monza, San Vincenzo de Paoli di Monza, Agesci Monza, Consorzio Comunità Brianza di Monza, Coop, Lotta contro l’emarginazione di Sesto San Giovanni, GoodGuys International di Monza, Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta di Seregno, Fondazione Cumse, Associazione Armadio dei Poveri, Associazione FoodForAll, Associazione La Finestra del Sole di Monza.

La Giornata Mondiale contro la povertà è nata il 17 ottobre 1987, quando più di centomila persone si riunirono al Trocadéro di Parigi, dove nel 1948 fu firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per ricordare le vittime della povertà estrema, della violenza e della fame. La Giornata fu istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l’indigenza in tutti i paesi. La lotta contro la povertà è anche al centro degli Obiettivi del Millennio e dell’Agenda 2030 della Comunità Europea. Famiglie numerose, monogenitoriali, del Sud sono le più colpite: quasi 4 milioni di nuclei familiari, eppure le stime rischiano di essere ancora lontane dalla realtà.