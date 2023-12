Villa Mirabellino rinasce: avrà un nuovo belvedere

Villa Mirabellino, nel Parco di Monza, avrà un nuovo belvedere.

Grazie a un progetto sostenuto dal Fai e da Intesa San Paolo, a seguito del censimento 2022 "I luoghi del cuore", sono infatti stati stanziati 24mila euro per la valorizzazione della storica dimora monzese. Grazie a 17.993 voti raccolti da un comitato partecipato da molteplici soggetti pubblici e privati, con il supporto della Delegazione Fai Monza, Villa Mirabellino ha guadagnato il 10° posto della classifica nazionale, e risulta essere il secondo luogo più amato in Lombardia.

Di qui, appunto, la scelta di premiare l'antico plesso con uno stanziamento che ne permetterà la riqualificazione, in particolare la ricostruzione del belvedere ottocentesco annesso.

La storia di Villa Mirabellino

Edificata nel 1776 dall'architetto Giulio Galliori, architetto della Fabbrica del Duomo, su committenza del cardinale Angelo Maria Durini, come dépendance per ospitare gli invitati del suo circolo letterario a Villa Mirabello, al cui giardino si collega visivamente, con un cannocchiale prospettico. Sorge in posizione panoramica e scenografica, in cima al declivio che dal settore occidentale del Parco scende, con una serie di terrazzamenti, sino al Lambro. Lasciata in eredità ai Trivulzio, la villa fu in seguito usata da famiglie imperiali francesi e austriache finché, nel 1805, venne acquistata da Eugenio de Beauharnais, viceré d'Italia e principe di Venezia, che la donò alla moglie Augusta Amalia di Baviera.

Il complesso fu inglobato nel Parco della Villa Reale, realizzato tra 1805 e 1808 su progetto di Luigi Canonica, e gli esterni furono rimaneggiati a metà del secolo, alterandone le linee originarie. Nel 1919 l’insieme di parco ed edifici passò dalla Corona al Regio Demanio e nel 1920 Villa Mirabellino venne consegnata all'Opera nazionale pro Orfani e Infanti di guerra; nel 1942 venne data in concessione gratuita ai comuni di Milano e Monza e alcuni anni dopo l'amministrazione milanese vi insediò una colonia elioterapica, con la realizzazione di una serie di interventi che snaturarono completamente lo spazio interno.

Il progetto di riqualificazione

Da decenni l’edificio, deturpato da atti vandalici, versa in uno stato di totale abbandono e la raccolta voti al censimento del Fai 2022 è stata promossa dal comitato "Amici del Mirabellino" con l’obiettivo di sensibilizzare sull’urgenza di un restauro conservativo e di individuare una nuova destinazione d’uso. Il progetto sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo - richiesto dal Consorzio di Villa Reale e Parco di Monza, che ha preso in consegna Villa Mirabellino lo scorso giugno - riguarda la ricostruzione del belvedere ottocentesco: un primissimo intervento, che vuole rappresentare un preambolo al futuro recupero del bene, ancora da progettare. Si interverrà dunque su un elemento dell’impianto storico del giardino della residenza, anche con l’obiettivo di far conoscere il suo significato originario: luogo di svago, di riposo, di amicizia e di apertura al bello.

In particolare, verrà ricreata la "vaga collinetta" realizzata a inizio Ottocento con scalinata in pietra, piantumata con liriodendri e circondata da una balaustra circolare, nella porzione di giardino rivolta verso il Viale dei Carpini e Villa Mirabello. Il belvedere, realizzato a inizio Ottocento, aveva la funzione di permettere, con la sua posizione sopraelevata, una piena ammirazione del paesaggio, secondo lo spirito romantico.