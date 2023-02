Anche negli Stati Uniti si tifa Monza: a Philadelphia nasce l'AC Monza Club Philly

La foto di rito accanto a uno dei simboli della città di Philadelphia. La bandiera italiana con all'interno lo stemma dell'Ac Monza svetta vicino alla statua di Rocky. Così i tifosi (a stelle e strisce) del Monza hanno voluto annunciare la nascita del Monza Club Philly, che ha sede proprio nella città di Rocky.

“Continua la rapida espansione del progetto AC Monza Club - si legge sul sito dei biancorossi -. A Philadelphia è stata ufficialmente riconosciuta la prima associazione di tifosi biancorossi degli Stati Uniti d’America. Il Monza Club Philly ha la sede ufficiale in Philadelphia la città di Rocky icona mondiale del sogno americano".

E come ricordava Silvester Stallone in Rocky “Life's not about how hard of a hit you can give... it's about how many you can take, and still keep moving forward”. Il club è stato fondato da Vitaliano Lizzio e Stefano Biasini che sono emigrati negli Stati Uniti anni fa portandosi dietro la passione per il calcio e l’amore per i colori biancorossi. Bagaj che adesso giocano in serie A e continuano a far sognare i tifosi (non solo in Italia). Con l’AC Monza Club Philly il numero di Fan Club ufficiali sale a 14 di cui 2 all’estero.