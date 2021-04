Novità in farmacia: i tamponi e i test sierologici si prenotano tramite un'app

A partire dal 19 aprile, in selezionate farmacie del territorio brianzolo, i tamponi antigenici rapidi nasali e i test sierologici rapidi potranno essere prenotati tramite app.

Con il protrarsi e il riacuirsi della pandemia, e mentre si stanno definendo le modalità operative delle vaccinazioni in farmacia, LloydsFarmacia ha infatti deciso di rinnovare e di ampliare i servizi digitali offerti alla cittadinanza. Dal 19 aprile, tramite App Lloyds, sarà dunque possibile effettuare la prenotazione di tamponi e test sierologici automaticamente e in tutta sicurezza, attraverso il bottone dedicato.

Prosegue inoltre, per tutto aprile e maggio, la consegna gratuita a domicilio dei farmaci presso otto Farmacie Lloyds della provincia di Monza-Brianza, di cui sette Farmacie Comunali - LloydsFarmacia sul territorio delle città di Lissone, Desio e una a Seregno (in franchising). Tra marzo 2020 e marzo 2021, sono state 50mila le consegne effettuate a livello nazionale, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno dell’azienda Viatris. Inoltre, proprio in considerazione del periodo che rende difficile per i cittadini accedere in modo tempestivo alle informazioni sanitarie e che impone di preferire rapporti “a distanza”, LloydsFarmacia, sempre attenta a campagne di prevenzione e/o di medicina di iniziativa per il contrasto di patologie, mette a disposizione il consulto medico online “My Clinic”, accessibile a tutti gratuitamente sempre tramite app Lloyds per i mesi di aprile e maggio 2021.

“Stiamo nuovamente fronteggiando mesi difficili. In questo contesto siamo particolarmente soddisfatti nel vedere finalmente riconosciuto un ruolo attivo dei farmacisti e delle farmacie nella campagna vaccinale contro il Covid-19, così come accade già in diversi Paesi europei. In attesa che siano definite le modalità operative sulle vaccinazioni in farmacia, attività come la consegna gratuita a domicilio e sempre nuovi servizi digitali sono

un’ulteriore testimonianza di cosa si possa fare, dando il proprio contributo alla sicurezza condivisa. I dati raccolti nel corso di un anno di pandemia ce lo confermano. Il servizio di consegna a domicilio si svolge in collaborazione con partner importanti, che abbiamo scelto perché, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione. L’intera filiera sta continuando a fare ogni sforzo possibile, per riuscire a garantire servizi che possano consentire a tutti l’accesso e la fruizione di servizi farmaceutici, in sicurezza e - per quanto possibile - a condizione di gratuità. Giorno per giorno, con i nostri farmacisti e i nostri dipendenti, lavoriamo per confermare l’impegno delle farmacie, più che mai essenziale, per il sistema Paese. Stiamo vivendo una fase storica, in cui le farmacie, come tutti gli altri attori della filiera, possono esprimere più che mai il valore della

prossimità alla cittadinanza" il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Le farmacie coinvolte

Le farmacie coinvolte sono otto: