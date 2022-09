Screening gratis di glicemia, pressione e colesterolo: le farmacie dove lo fanno

Prevenzione gratuita in tre LloydsFarmacia della provincia di Monza-Brianza. Per tutto il mese di settembre nelle LloydsFarmacia di Desio (corso Italia 53), e in quelle di Lissone (via Pacinotti 28 e via Luciano Manara 21) sarà possibile sottoporsi gratuitamente ai test per la misurazione della glicemia, della pressione e del colesterolo.

Un'iniziativa già effettuata con successo a livello nazionale nel mese di aprile (quando erano stati eseguiti 15mila test) e che adesso viene replicata per tutto il mese di settembre. È consigliabile accedere ai test su prenotazione, da effettuare tramite App Lloyds - sezione Servizi - o contattando direttamente il numero unico 02/80011022, attivo dalle 8 alle 20.

Purtroppo il covid ha portato molte persone a rimandare controlli ed esami. La misurazione di glicemia, pressione e colesterolo sono fondamentali per la salute. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’.Oltre il 30% della popolazione italiana è iperteso. Il 17% risulta border line, valori che tendono ad aumentare con l’età e in determinate aree geografiche: questi i dati allarmanti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. Progetto Cuore. Individuare i fattori di rischio e quindi modificare lo stile di vita risulta fondamentale.

“Ci ha molto colpito l’adesione all’iniziativa di prevenzione che abbiamo lanciato ad aprile - commenta Domenico Laporta amministratore delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia -. Confermiamo con convinzione anche per settembre l’invito a dedicare il proprio tempo alla prevenzione, in un numero ancora più ampio di farmacie. Siamo molto grati alla popolazione che ha già colto questa opportunità, ai nostri farmacisti per il loro impegno costante sul territorio e a chi vorrà prenotare gli autotest a settembre”.