Il Faro di Brunate è uno dei simboli più interessanti e suggestivi del territorio del lago di Como, a poca distanza dalla Brianza. Vicino a compiere il suo primo secolo di vita, forse non tutti conoscono la sua storia e il perché venne costruito. A raccontarla è Maurizio Pratelli, su Quicomo.it.

Il Faro Voltiano è una torre ottagonale alta 29 metri eretta nel 1927 sulla vetta del Monte Tre Croci (località San Maurizio) in occasione del centenario della morte di Alessandro Volta. Nella volta centrale del faro fu collocato un busto del fisico comasco, rappresentato in età avanzata, donato dai postelegrafonici. Il faro fu inaugurato l'8 settembre 1927 con l'intervento dell'allora Ministro delle Comunicazioni, Costanzo Ciano. Progettato dall'ingegnere Gabriele Giussani, ha al suo interno una scala a chiocciola di 143 gradini che permette di raggiungere due balconate circolari: la prima poco sopra il portone d'ingresso, la seconda all'esterno della lanterna; da questi punti è possibile vedere panorami che spaziano sull'arco occidentale della catena alpina, fino al Monte Rosa. Il faro, a partire dal tramonto e fino all'alba, emette alternativamente luce verde, bianca e rossa. Nello stesso anno fu realizzato in riva al lago il Tempio Voltiano per accogliere gli strumenti di ricerca di Volta tra cui la prima pila e venne organizzato un congresso scientifico, rimasti unico nella storia della scienza, a cui parteciparono 20 premi Nobel venuti da tutto il mondo.

Da allora, come detto, il faro si illumina tutte le notti con un fascio rotante tricolore visibile anche a grande distanza. Un socio del Rotary Club Como, su varie segnalazioni di cattiva manutenzione, degrado della struttura e guasti che interrompono il funzionamento prende in esame dal 2004 la possibilità di rinnovare il sistema di luci rotanti. Si cercano soluzioni per una riduzione del consumo energetico e una maggiore affidabilità. Quindi luci LED e nuovo sistema di rotazione. Si svolge una tesi di laurea del Politecnico di Milano sul tema luci LED per applicazioni di alta luminosità. La tesi conclude dicendo che luci LED di alta potenza sono ancora in fase sperimentale, quindi al momento non utilizzabili per un caso pratico.

Seguendo quella traccia si forma nel 2012 un gruppo di lavoro, composto da due soci con l’aiuto di un ingegnere esterno esperto in innovazione per esaminare possibili sviluppi e si scopre che un’azienda, Vega, è pioniere nell’utilizzo di luci LED su fari marittimi e che sono in funzione due fari, uno in Giappone e uno alle Canarie. Si prendono contatti, si verificano i costi e le specifiche tecniche e nasce il progetto pluriennale del Rotary Club Como 2012-2016. Il gruppo di lavoro definitivo è composto da tre soci e un collaboratore esterno. I presidenti e i consigli direttivi accettano la proposta di dedicare le risorse disponibili di vari anni al progetto.

Il progetto comprende tre attività: promozione di un accordo tra i Comuni di Como (proprietario) e di Brunate (dove è posto il faro) per una collaborazione nella valorizzazione e gestione del monumento. Si arriva a una convenzione approvata dai due Comuni che recepisce i suggerimenti presentati dal Rotary; rimozione delle parti obsolete., dove sorge un serio problema dovuto al fatto che il sistema rotante appoggia su un bagno anulare di 70 kg. di mercurio liquido, ragione per cui si deve perciò trovare chi lo possa estrarre e smaltire con tutte le autorizzazioni. Il lavoro viene svolto da un’azienda di Gorizia, SPHERAE. Le parti recuperate interessanti dal punto di vista tecnico storico sono a disposizione dell’ente proprietario; acquisto e installazione del nuovo sistema luci che viene ordinato in Nuova Zelanda. Nel 2016 vengono installate lampade più potenti con un angolo di illuminazione leggermente più largo per migliorare la visibilità delle luci nelle zone più vicine.

Orari apertura Faro Voltiano

Orario dall'8 aprile al 28 ottobre 2023

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10,30 alle 18,30, salvo maltempo.

Chiuso il mercoledì e in caso di maltempo (pioggia, vento)

Costi:

1 euro fino a 18 anni

2 euro ordinario

1 euro a persona per gruppi pari o superiori a 15 persone