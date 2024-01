Dal nonno alla nipote, l'azienda brianzola da 18 milioni di euro che conquista il mondo con la luce

Nell'azienda, fondata dal nonno, di cui oggi è al timone e che già da 15 anni guida, Cristina Cesari quando era bambina ci giocava. "Nei ricordi ho l'odore che sentivo qui. L'odore di questa azienda. C'erano dei cunicoli sotterranei dove venivano stoccate le barre di ferro e lì giocavo. E ho nel cuore anche l'odore dell'officina che era l'odore del nonno che aveva sempre le mani sui macchinari".

Oggi Cristina Cesari di anni ne ha 48 e dal 2009, da quando ne aveva 33, è General Manager di FARO S.p.A, azienda leader mondiale nel settore dell’illuminazione odontoiatrica con sede a Ornago e fondata nel 1948.

L'azienda made in Brianza nata dall'idea di tre amici

Determinato, generoso, instancabile e vulcanico. Così chi lo ha conosciuto ha descritto Osvaldo Favonio. Odontotecnico e imprenditore dalla visione “Olivettiana” è stato un pioniere nel settore dentale tanto da arrivare a intraprendere il sogno imprenditoriale e realizzare il primo manipolo grazie alla sfida di mettere a punto strumenti migliori per l'attività, immaginando nuove soluzioni per lavorare meglio con prodotti sempre più competitivi. Riuscendo così a ritagliare per la sua azienda, un ruolo da protagonista internazionale, sfidando con un Made in Italy - un Made in Brianza - i colossi tedeschi e americani.

E di questa sfida ne parlò con con tre amici, operai alla Veglia Borletti, celebre fabbrica di orologi e strumenti di precisione in via Washington a Milano. E' così che prende corpo l’idea di progettare un nuovo manipolo - il “manico” che trasmette la rotazione del motore elettrico su cui si innestano le diverse frese per la lavorazione di protesi e altri manufatti odontotecnici - più leggero ed ergonomico di quelli allora esistenti. È il 1946: Osvaldo Favonio con Emilio Maverna, Sergio Ginestri e Riccardo Molaro si mette in proprio per realizzare, in un’officina di via Clefi a Milano, il prototipo di quello che diventerà il "suo primo manipolo". E poi nel 1950 lo stabilimento trova sede in Brianza, a Ornago. E l'azienda cresce fino a diventare oggi leader mondiale nel settore dell’illuminazione odontoiatrica. Dopo la scomparsa di Osvaldo Favonio, nel 1997, l'azienda passa al figlio Angelo. E poi alla nipote, Cristina Cesari.

Cristina Cesari, il sogno di guidare l'azienda del nonno

Dal 2009 al timone di FARO Spa c'è Cristina Cesari. Nipote del fondatore, inizia giovanissima a lavorare nell’azienda di famiglia, formandosi sul campo: collabora alla stesura di manuali tecnici, per poi passare all’ufficio commerciale occupandosi prima del mercato italiano e successivamente di mercato estero, con brevi esperienze agli acquisti e alla contabilità. Nel 2009 viene chiamata alla guida dell’azienda: mentre completa la sua formazione alla School of management SDA Bocconi, insieme al management progetta e avvia un articolato e complesso piano di rilancio, che prevede la ridefinizione delle linee di prodotto e consolida il brand Faro in Italia e all’estero.

"Già quando ero molto giovane, al liceo mi immaginavo alla guida dell'azienda ed è sempre stato un sogno quello di poter essere in grado di portare avanti l'attività. Io sono cresciuta col nonno fin da quando avevo quattro anni ed è stata la mia figura paterna. Mi ha cresciuta e mi ha trasmesso tutto quello che aveva dentro: il rispetto per il denaro, per le persone e per gli impegni, per il lavoro altrui".

Vincitrice nel 2018 del Premio Donna FIDAPA – Premio donna per l’imprenditoria, nello stesso anno le viene assegnato il BtoB Award per il Passaggio generazionale. Membro dal 2014 del direttivo dell’UNIDI Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane, Cristina Cesari sta anche portando a termine il mandato come consigliere comunale nel comune di Ornago ed è impegnata in diverse associazioni di volontariato per la tutela del benessere degli animali.

Il segreto del successo? L'onestà

E sul segreto del successo di FARO e delle persone che l'hanno fondata e che ogni giorno puntano a farla crescere non ha dubbi: "E' la nostra onestà. Onestà coi clienti e nel realizzare sempre prodotti che abbiano un valore aggiunto reale e concreto e non vendere tanto per vendere". E FARO ha registrato 44 brevetti e collezionato diversi riconoscimenti internazionali. L’illuminazione nel tempo diviene il primo e più importante ambito di ricerca e sviluppo della storica azienda brianzola che, oltre all'attenzione per la ricerca e le innovazioni, ha a cuore anche il territorio e ha da tempo ha avviato alcune attività di riduzione delle emissioni e interventi per la sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con A2A, l’azienda ha definito un programma di interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici, grazie all’ammodernamento degli impianti termici e al relamping con l’installazione di un impianto fotovoltaico con l’obiettivo di raggiungere la piena autonomia energetica dello stabilimento di Ornago e di restituire in rete il surplus di energia prodotta.

L'azienda, la famiglia e la tradizione della slitta di Natale

L'azienda made in Brianza è cresciuta insieme al territorio e per la comunità il suo fondatore ha sempre avuto una attenzione particolare. Anche per le tradizioni. E per i bambini della sua Ornago l'impresa per cui Osvaldo Favonio era conosciuto e la più famosa era quella della slitta di Babbo Natale che ancora oggi, grazie all'associazione Nino Ronco di Ornago percorre le strade del piccolo comune brianzolo. L’idea era semplice: portare ai bambini i regali di Natale, impersonando Babbo Natale con tanto di slitta. Ogni anno, quando si avvicinava il periodo natalizio, Osvaldo cominciava i preparativi, in cui coinvolgeva metà azienda. E un anno i pacchi consegnati furono addirittura 964.

"Ricordo che il nonno nel periodo natalizio non lo vedevo mai. Scompariva" racconta Cristina Cesari ricordando l'iniziativa della slitta che ad oggi è ancora attiva nella tradizione del paese. "Progettavano la slitta e c'è ancora tantissimo lavoro dietro e i giorni prima di Natale il nonno lo rivedevo al pranzo di Natale quando la consegna era già stata fatta e le caramelle ai bambini la mattina di Natale in piazza erano già state distribuite. Sebbene sia un ricordo che si poggia su una mancanza c'era tanto e c'era addirittura di più. Il nonno era molto determinato, lasciava sempre il suo segno e tutti si ricordavano di lui. Era amato. Tanto"

Fatturato da 18 milioni, 75 dipendenti

Un fatturato da quasi 18 milioni di euro e 75 dipendenti per lo stabilimento e il quartier generale di Ornago. Una realtà made in Brianza che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 75 anni di attività e ha ricevuto anche la visita del presidente di AssoLombarda, Alessandro Spada.

"Con il mio ingresso alla guida dell'azienda, è entrato anche un team manageriale forte e abbiamo assistito a un passaggio da azienda patronale a manageriale" spiega Cristina Cesari che oggi guida una realtà che conta 75 dipendenti di cui molte donne. "Per me la componente femminile è fondamentale e non per un equilibrio di quote rosa ma perché lavoro molto bene con le donne. Forse c'è più intesa o io riesco a relazionarmi in maniera differente e mi ritengo fortunata che ho delle figure femminili in azienda molto valide. Abbiamo invece difficoltà a trovare donne per ruoli tecnici e questo mi dispiace. Abbiamo recentemente fatto anche dei colloqui ma figure femminili se ne presentano molto poche se non nessuna".

Una donna alla guida di un'azienda dove la componente femminile è presente e valorizzata, a partire dal management. "Nessuno mi ha mai particolarmente rifiutata o non accolta in quanto donna alla guida di una azienda ma ci sono alcuni clienti che per cultura preferiscono relazionarsi con uomini e mi adeguo, non mi interessa imporre il mio ruolo" spiega Cristina Cesari. "Alle volte sono io che mi assegno dei limiti per non comportarmi come si comportano le donne negli stereotipi, ad esempio per evitare che gli altri possano vedermi come uno stereotipo, cerco sempre di tenere la voce più bassa di tutti".

Le sfide del futuro

Una realtà legata alla Brianza, con una filiera che guarda al futuro e oltre i confini del Paese, con un carattere internazionale e un'espansione non solo europea ma mondiale con una presenza in 70 paesi e 700 clienti.

"Oltre all'Italia, vendiamo i nostri prodotti in Francia (dove abbiamo anche aperto una filiale), in Germania, nei Paesi Scandinavi e in tutta Europa" spiega Cristina Cesari. Ma FARO ha conquistato il mercato anche in Medio Oriente e negli Stati Uniti. L'anno appena concluso però ha messo a dura prova anche la realtà made in Brianza con la forte contrazione del mercato nel settore dentale. "In questo momento sto guardando molto agli altri settori, avendo una forte posizione nel settoreodontoiatrico questo è un pezzo di mercato ristretto e rischioso perché nei momenti di contrazione c'è tanto rischio. Abbiamo sviluppato prodotti su settori alternativi al dentale dove è importante il concetto di luce e la resa della luce e vorremmo appunto approcciare altri settori".

Un'impresa nata da un sogno trasformato, con sacrifici e lavoro in realtà, e un'eredità di luce che Cristina Cesari oggi, sulle tracce del nonno Osvaldo Favonio e della sua famiglia, continua a far risplendere. Con un'azienda che, dalla Brianza, è riuscita a far brillare in tutto il mondo.