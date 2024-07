Diagnosticati in Lombardia i primi due casi di Oropouche

A Milano è stato creato un test per la febbre Oropocuhe, "arrivata" in Italia a giugno scorso, quando in Veneto è stato identificato il primo caso europeo di malattia causata da questo patogeno diffuso normalmente nella regione amazzonica. Come riferisce MilanoToday a mettere a punto il test in grado di diagnosticare l'infezione è stata l'equipe dell'unità di bioemergenze dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, diretta da Maria Rita Gismondo. Lo strumento ha già dato i primi risultati: il test ha infatti portato alla diagnosi dei primi due casi in Lombardia, ha fatto sapere la struttura in una nota. Casi che portano il bilancio nazionale a quota 4, con il caso veneto del viaggiatore 25enne preso in carico dall'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar a Verona e quello di un viaggiatore sulla cinquantina seguito all'ospedale di Forlì.



Si tratta di casi di importazione, di persone di ritorno dal Brasile e da Cuba. L'infezione provoca febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e rash cutaneo. Si trasmette all'uomo attraverso le punture di moscerini o di zanzare. Il principale artropode vettore Culicoides paraensis è attualmente presente solo in Sud e Centro Americhe e non è presente in Europa, hanno spiegato ancora dall'ospedale meneghino. A oggi non esistono prove di trasmissione interumana del virus.

"L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia - ha dichiarato Gismondo - è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basa principalmente su tecniche molecolari homemade. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento"