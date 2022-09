Fedez e Achille Lauro in ospedale a Monza: la sorpresa ai bimbi malati

Martedì 27 settembre, i giovani ospiti del Centro Maria Letizia Verga hanno ricevuto una visita speciale. A trovarli è tornato Achille Lauro, questa volta con un amico: Fedez.

I due - insieme a Mattia Villardita (che per i più piccini è il vero Spider Man), agli Eugenio in Via Di Gioia e a Carlo Amleto - hanno regalato ai giovani pazienti del centro qualche ora spensierata, tra esibizioni, canti e risate. Hanno persino improvvisato un "piccolo X Factor", incoraggiando a cantare bambini e ragazze.

Sui social, Fedez ha ringraziato il collega e amico Achille Lauro per avergli permesso di vivere questa esperienza. Da tempo, infatti, Lauro sostiene con visite e donazioni il centro, specializzato nella cura di bambini affetti da tumore. Fedez, che ha di recente sconfitto una rara forma di cancro al pancreas, ha invece scelto di dedicarsi con ancor più impegno alle cause che gli stanno a cuore. Ha deciso di sostenere Rozzano, il paese in cui è nato e cresciuto, di devolvere parte dei suoi ricavi alla Fondazione TOG. E, ora, ha voluto seguire Achille Lauro nel sostegno al centro monzese.