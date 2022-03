Fedez è tornato a casa

Fedez è ritornato a casa. Nella tarda mattinata di oggi il rapper è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele. Lo scatto insieme alla moglie Chiara Ferragni, prima del tanto atteso ritorno in famiglia. Un saluto alla stampa e poi Fedez è salito sull'auto che lo ha accompagnato a casa.

Fedez, settimana scorsa, aveva condiviso con i suoi follower il difficile momento che sta attravesando. L'annuncio di un importante problema di salute, poi il ricovero nel nosocomio milanese dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. "Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo - aveva spiegato sui social -. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)".

"Tornare a casa per me sarà tornare a vivere", aveva scritto Fedez in un video insieme al figlio Leone, che ha pubblicato sui social. A fare compagnia al rapper, anche durante molte notti, è rimasta la moglie Chiara Ferragni, che mercoledì sera, su Instagram, ha condiviso una storia nella quale è distesa su un letto dell'ospedale e fa con le dita la 'v' di vittoria.