Politici e dipendenti comunali acquistano le felci per aiutare l'ambiente (ma non solo)

I politici e i dipendenti comunali di Giussano svelano il loro lato green e sostengono il Wwf aderendo al progetto “Urban Nature - la festa della Natura in città”. Sono una cinquantina le piante che alcuni politici e dipendenti del municipio brianzolo hanno acquistato e messo negli uffici e nei corridoi del comune.

“Un piccolo gesto con uno straordinario significato simbolico - commentano l'assessore all’Ambiente Giacomo Crippa e il sindaco Marco Citterio che con la giunta hanno sostenuto l’iniziativa -. Abbiamo rilanciato questa proposta all’interno dell’ente riscuotendo una particolare attenzione alla tematica da parte dei dipendenti comunali. Un grazie a loro e un ringraziamento, in particolare, al Wwf che in maniera infaticabile propone iniziative per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone”.

Il sindaco e gli assessori che hanno aderito all'iniziativa

Con questa iniziativa politici e dipendenti hanno dato il proprio contributo per aiutare il Wwf a portare la natura negli ospedali in cui bambine e bambini sono costretti a mesi di ricovero in attesa della guarigione. Un regalo che si trasformerà in un enorme beneficio per migliaia di piccoli pazienti. L’obiettivo, infatti, è quello di realizzare 10 oasi in altrettanti ospedali, strutture pediatriche o terapeutiche d'Italia.

Il messaggio è semplice: la “Natura si fa cura” poiché, come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza. La scelta delle felci è dettata dal fatto che si tratta di piante in grado di trattenere diversi inquinanti presenti nell’aria negli ambienti indoor, rappresentando quindi un beneficio anche lavoratori e utenti del municipio.