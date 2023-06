Felice, l'artista che restituisce vita e colori agli oggeti che finiscono in discarica

Il suo nome dovrebbe essere l’emblema della gioia ma – come tutti – anche lui nei suoi 38 anni ha dovuto più volte affrontare sofferenze e difficoltà. Ma il suo motto è sempre stato un inno alla vita. Anche (e soprattutto) attraverso quell’arte che è diventata da passione a lavoro. Ecco chi è Felice Battiloro artista che da oltre un anno ha aperto una bottega in via Bergamo. Una bottega chiamata B. Art di Felice Battiloro inaugurata proprio dopo la morte di suo padre, proseguendo quasi in quel continuo lavoro di restituire vita – o far rifiorire la vita – dopo un evento luttuoso.

E anche in questi giorni Battiloro sta “restituendo” la vita a oltre 60 pneumatici destinati alla discarica e che con lui sono diventate piccole opere d’arte che stanno portando colore e allegria lungo la via Bergamo. Una sorta di opere che coloreranno (a tema) il grande evento del Fuori MiMo che si svolgerà domenica 18 giugno dalle 18 in via Bergamo dove la strada della movida si trasformerà, per qualche ora, in una sorta di succursale del circuito monzese.

“Si tratta di 13 totem realizzati proprio con 60 pneumatici - racconta a MonzaToday -. Li ho stipati nella mia piccola bottega. A quel punto ho dato libero sfogo alla creatività realizzando piccole installazioni, che poi potrebbero diventare anche fiorire da donare alle scuole o alle associazioni per intraprendere con i bambini anche attività di giardinaggio”. Un tripudio di colori, abbinati a inni alla vita declinati al mondo dei motori. “Mi piace abbinare alle mie opere delle frasi – prosegue -. Frasi che arrivano dal mio cuore, dalla mia vita, dalla mia esperienza personale e che sono comunque un invito all’azione”.

Un pieno di forza come quello che si legge nei 13 totem allestiti lungo la via, una sorta di pit stop per riflettere e tornare a sorridere. Felice Battiloro scrive infatti: la mia benzina è il coraggio, vivo in corsia di sorpasso, metti la freccia e sii felice. Solo per citarne alcune. “Quando ho portato gli pneumatici nel cortile e ho iniziato a colorarli c’era tanta curiosità - prosegue -. Così come quando li abbiamo allestiti lungo la via. La gente si ferma, legge, sul volto di qualcuno si scorge anche un accenno di sorriso". Un sorriso stampato sul volto di Felice che ha appena abbracciato una nuova fase del suo percorso comunicativo: quello di restituire vita agli oggetti destinati alla discarica. “Ho intrapreso un importante lavoro - conclude - . Un progetto di nuovo contemporaneo riciclato. Ma la vera sorpresa arriverà a settembre, altro non posso svelare”.