Il “caso assurdo” della fermata della metropolitana tra Monza e Cinisello

Metropolitana fino a Monza: attese e ritardi. A puntare l’attenzione sullo stato dei progetti per portare a Bettola, al confine con Cinisello il prolungamento della M1 e a Monza la M5, è ancora una volta l’associazione Hq Monza. “Mentre sulla progettazione e la gara d’appalto per il prolungamento della M5 da Bignami a Monza Nord il sindaco di Monza Pilotto ha raccolto il testimone Scanagatti-Allevi, si sta impegnando e tiene periodicamente informati i cittadini, non c’è invece alcuna chiarezza sulla stazione M1-M5 e sui parcheggi di Cinisello Bettola” spiegano dal comitato.

“I lavori per il nuovo centro commerciale (era previsto per il 2022) sono fermi ormai da anni. Dovrebbe inglobare la stazione, costruita in parte dal privato in convenzione. Ma se i lavori sono fermi, niente stazione e nemmeno 2.500 stalli di sosta. E senza stazione, niente M1 a Bettola e niente M5 sino al Nord di Monza, salvo modifiche progettuali e un iter che richiederebbe daccapo qualche anno di tempo” si legge nella nota. E secondo l’associazione monzese questo è uno dei problemi che causano i ritardi per l’iter del prolungamento.

“Ma è anche una incognita seria sulla realizzazione di M5 sino al nord di Monza” puntualizzano. “Questo del mega centro commerciale a Bettola è un caso per molte ragioni assurdo che ora potrebbe bloccare anche lo sviluppo del trasporto pubblico, due prolungamenti di linea attesi e urgenti. Una situazione che imbarazza i Comuni di Milano, Cinisello, Sesto e Monza”.

“Ma ora il mega centro commerciale non sembra essere più urgente per l’operatore privato. Tanto che molti addetti ai lavori pensano che non si farà più, o quantomeno non prima di diversi anni. Legittimo chiedersi cosa ne sarebbe allora della stazione M1-M5. E anche se l’operatore privato fosse eventualmente costretto a costruirla (ma non sembra che gli enti pubblici abbiano questo potere), chi realizzerebbe i 2.500 parcheggi che sarebbero previsti integrati nel centro commerciale? Che fine farebbe quello che, da decenni, viene dipinto come un irrinunciabile hub di interscambio tra auto, bus e metrò?” chiosano da Hq Monza.