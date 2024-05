A Monza c'è troppo traffico: cancellate le fermate del bus

Troppo traffico sulla strada. E per garantire la sicurezza dei pedoni si è scelto di cancellare alcune fermate degli autobus.

A deciderlo l'amministrazione comunale nell’ambito di una complessiva riorganizzazione delle fermate del trasporto pubblico urbano. Con una delibera firmata pochi giorni fa il Servizio Mobilità ha infatti valutato dal 3 giugno 2024 la soppressone della coppia di fermate dei bus in via Bertacchi 6, nel quartiere Libertà.

"L’alta concentrazione del flusso veicolare - si legge nella delibera - crea grave pregiudizio per la sicurezza dei pedoni per la promiscuità tra aree di sosta e fermate del trasporto pubblico locale". Di qui, appunto, la decisione di "cancellare" le due fermate per i pullman.

In prossimità delle fermate soppresse, specificano ancora dal comune, sono comunque presenti altre fermate, rispettivamente in via Bertacchi e via Modigliani.